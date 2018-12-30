توزيع نظارات طبية على ضعاف البصر في أزيلال

هسبريس - و.م.ع

تم بالمرکز الاستشفاٸي الإقلیمي بمدينة أزيلال توزيع 168 نظارة على مجموعة من المستفیدین ضعاف البصر، وذلك بمبادرة من "مؤسسة الحسن الثاني لطب العيون" وشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمندوبية الإقليمية للصحة، وشريك خاص مقيم بأزيلال وبني ملال.

وفی کلمة له خلال حفل التوزيع ، أوضح ممثل "مؤسسة الحسن الثاني لطب العيون" التي تأسست سنة 1995 وترأسها البروفيسور آمنة برحو ، أن هذه المٶسسة ذات المنفعة العامة تضطلع بمهام إنسانية واجتماعية تتمثل على الخصوص في تقديم الدعم والرعاية في مجال طب وجراحة العيون للمحتاجين، عبر حملات طبية وجراحية، فضلا عن برامج لفائدة الأطر الصحية من خلال التأطير والتكوين و المواكبة في مجال البحث العلمي، وطب العيون على وجه الخصوص.

وأضاف أن هذه المٶسسة، تعمل من خلال شراكات مع وزارة الصحة ومؤسسات وجمعيات في إطار برامج تدعم العرض الطبي لفائدة المحتاجين، منوها على الخصوص بالشراكة الناجحة مع مؤسسة مهرجان الفيلم الدولي لمراكش لأكثر من عشر سنوات، والتي تمثل حملة أزيلال الطبية والجراحية إحدى ثمراتها بمعية وزارة الصحة.

وذكر أنه في إطار هذه الشراكة نظمت مؤسسة الحسن الثاني لطب العيون ما بين 12 و18 نونبر الماضي بالمركز الاستشفائي الإقليمي حملة طبية مجانية لجراحة داء الساد (الجلالة)، استفاد منها أزيد من 726 شخصا، إلى جانب توزيع 100 نظارة طبية لفائدة الأطفال وطلبة العلم بالمدرسة القرآنية "تيزي نوبادو" بآيت بلال .

وأعرب المستفيدون خلال حفل توزيع النظارات، الذي حضره على الخصوص ممثلو السلطة المحلية والأطر الطبية ورٶساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين والفعاليات الجمعوية، عن استحسانهم لهذه المبادرة الإنسانية التي تساهم في تقوية و تحسين العرض الطبي بالمدينة والإقليم بصفة عامة.