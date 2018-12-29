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الرئيسية | جهات | اللاتمركز في المملكة .. توسيع صلاحيات الجهات باستثناء الأمن والدفاع

اللاتمركز في المملكة .. توسيع صلاحيات الجهات باستثناء الأمن والدفاع

اللاتمركز في المملكة .. توسيع صلاحيات الجهات باستثناء الأمن والدفاع
هسبريس - محمد بلقاسم
السبت 29 دجنبر 2018 - 15:00

يرتقب أن يبدأ المغرب في تنزيل نظام اللاتمركز الإداري الذي يسعى إلى تمكين المصالح الجهوية من جملة من الاختصاصات التي لدى الإدارات المركزية للدولة، بعدما تم نشر المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري في الجريدة الرسمية.

المرسوم الذي أمضاه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووقعه بالعطف كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية، استثنى مجموعة من القطاعات من نقل صلاحياتها إلى الجهات، وفي مقدمتها الدفاع الوطني والأمن.

وجاء ضمن الأحكام الختامية للمرسوم أن مقتضياته لا تسري على القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدارة الدفاع الوطني، والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مصالح لا ممركزة.

المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوم الخميس الماضي، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي سيدشن به المغرب مرحلة جديدة في نظامه السياسي، نص على أن الأحكام المنصوص عليها القاضية بتحديد اختصاصات المصالح اللاممركزة الجاري بها العمل سارية إلى حين تعويضها وفق مقتضياته.

وسيمكن المرسوم المصالح اللاممركزة الجهوية من جملة من الاختصاصات، حيث يقوم على المساهمة في إعداد برنامج عمل الدولة على المستوى الجهوي، تحت إشراف والي الجهة، وضرورة تنشيط المصالح اللاممركزة على مستوى العمالات والأقاليم، وتدعيم علاقات الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية.

وتهدف الدولة المغربية إلى التخفيف من العبء عن الإدارات المركزية بالإسراع في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي عوض انتظار قرار القيادة المركزية، وسهولة التنسيق بين الإدارات في الجهة أو الإقليم، وتحفيز المسؤولين المحليين من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.

في المقابل، تواجه السلطة التنفيذية العديد من الإشكالات، وفقا لتشخيص أعدته الحكومة سلفا، منها استمرار هيمنة الإدارة المركزية على مراكز القرار، وتباين واضح بين مسار اللامركزية ومسار اللاتمركز الإداري، وانخفاض المؤهلات الكمية والنوعية للموارد البشرية على المستوى المحلي، خصوصا في ظل غياب سياسة واضحة لجذب المزيد من الكفاءات، بالإضافة إلى صعوبة العمل في إطار العلاقة بين الوزارات.

ويعتمد المرسوم الحكومي على مبدأ نقل المبادرة لفائدة المصالح اللاممركزة في تنفيذ السياسات العمومية التي يتم إعدادها على المستوى المركزي، ويعتبر تصورا تتبوأ فيه الجهة مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رشدي السبت 29 دجنبر 2018 - 15:11
حنا المغاربة و الله عندنا مشكل عميق مع السلطة : أي واحد فينا كايبغي يحصل من طرف السلطة على معاملة ديمقراطية تضمن كرامته، و ماكايلقاهاش.. و لكن هو بنفسه يلا تعطاتو السلطة يمارسها بديكتاتورية و شطط و يستغلها أبشع استغلال !
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2 - DREAM/REVE/حلم السبت 29 دجنبر 2018 - 15:13
ﻓﺪراﻟﯿﺔ ﻣﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻓﺪراﻟﯿﺎت :
-اﻟﺮﯾﻒ وﺗﻀﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻟﺤﺪود.
-اﻟﺮﺑﺎط إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﺷﺮق اﻟﺤﺪود.
-اﻟﺪاراﻟﺒﯿﻀﺎء ﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﺷﺮق .اﻟﺤﺪود.
-ﻣﺮاﻛﺶ وارزازات أﻛﺎدﯾﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ .
-وأﺧﯿﺮا اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ وﺗﻀﻢ ﻛﻠﻤﯿﻢ طﺎﻧﻄﺎن.
*ﻟﻜﻞ ﻓﺪراﻟﯿﺔ وزﯾﺮ أول ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات،وﯾﻜﻮن ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ رﺋﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺎت ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ .
*إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق وطﻨﻲ ﻓﺪراﻟﻲ ﻟﻺﺳتﺜﻤﺎر ﻣﻤﻮل ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ .
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3 - عالم مغربي السبت 29 دجنبر 2018 - 15:22
خطوة مهمة , لكن مازال المغرب متأخرا بشكل كبير في تنزيل مخطط الجهوية ,
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4 - Ziryab السبت 29 دجنبر 2018 - 15:23
لا مركزية و لا هم يحزنون لأن سلطة المراقبة والصرف و التقرير في يد الولاة المعينون من المركز بدون انتخاب. فهم موظفون تتم محاسبتهم من طرف الملك و بالتالي فالجهوية هي عبارة عن شركات مناولة تعمل لحساب الشركة الأم. و كل جهوية لا تتوفر على برلمان و حكومة محلية تكون فيها سلطة القرار لرئيسها المنتخب تحت مراقبة المنتخبين و شرطة محلية تحت تصرف حاكم الأقليم على شاكلة الجهوية الإسبانية و البلجيكية و باقي الملكيات الأوروبية. فهي ليست جهوية و إنما مركزية مبسطة.
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