استفادة نساء من تشخيص السرطان بالحي الحسني

هسبريس من الدار البيضاء

نظمت فعاليات المجتمع المدني بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، قافلة طبية للكشف عن مجموعة من الأمراض، استفاد منها العشرات من المواطنات والمواطنين.

وهمت هذه القافلة، التي نظمت بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة بالعمالة، بحضور مؤسسة لآلة سلمى لمحاربة داء السرطان، إجراء فحوصات للكشف عن داء السكري، والضغط الدموي، وسرطان الثدي، وكذا سرطان عنق الرحم؛ وهي الحملة التي استفاد منها ما يفوق 420 شخصا، غالبيتهم نساء.

وأكد فاعلون جمعويون أن "قافلة الخير الطبية" تهدف من خلالها فعاليات المجتمع المدني ومندوبية الصحة إلى الكشف المبكر عن هذه الأمراض، والتي تكون لها تداعيات خطيرة في حال تفاقمها.

وأوضح المنظمون أن المواطنين والمواطنات من المناطق الأكثر هشاشة على مستوى عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء هم الذين استفادوا من القافلة، وخاصة ساكنة حي جنان اللوز التي كانت لها حصة الأسد.

واعتبرت أُطر طبية أن القافلة تساعد على تشخيص بعض الأمراض المزمنة؛ وذلك من أجل التكفل بها مستقبلا والعمل على معالجتها.

وأكدت الفعاليات الجمعوية المنظمة لهذه القافلة، بمعيّة السلطات المحلية والمندوبية الإقليمية للصحة، أن هذه المبادرة لن تكون الأولى والأخيرة، بل ستتلوها قوافل طبية أخرى، وفِي تخصصات جديدة، حتى تتمكن ساكنة مقاطعة الحي الحسني من الاستفادة منها.

وعبر مستفيدون، وخاصة من فئة النساء اللواتي استفدن من التشخيصات المتعلقة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، عن متمنياتهم بأن يتم تنظيم قوافل طبية أخرى حتى يستفيدوا منها، خاصة أن الحي الحسني يعرف تواجد أسر عديدة في وضعية هشاشة.