العيون تستضيف باحثين دوليين لمقاربة نشأة وتطور المدن في الصحراء

أحمد الساسي من العيون

على هامش اللقاء التواصلي الذي عقده مجلس أعيان قبيلة تجكانت بالمغرب، نظم مركز تنيكي للأبحاث والدراسات، في مدينة العيون، ندوة فكرية حول موضوع "تاريخ التمدن بالصحراء وحواضر علمية وثقافية وتجارية تأسست في مجال تطبعه البداوة".

واستعرضت الندوة، التي نشطها مجموعة باحثين من المغرب والجزائر وموريتانيا ومالي، عددا من الأوراق البحثية، التي تناولت المسارات التاريخية لنشأة وتشكل نماذج من المدن والحواضر بالصحراء كالعيون، تندوف، السمارة، أسا وتومبكتو.

وتطرق الأساتذة الباحثون، الذين تناوبوا على تأطير الندوة الفكرية، إلى الأدوار التي لعبتها الحواضر العلمية بالصحراء، من قبيل الأنشطة العلمية والاقتصادية والتجارية والعلمية، ومساهمتها في ربط التواصل الحضاري والثقافي بمختلف امتدادات مجتمع "البيظان" في دول الساحل والصحراء.

كما عرج المحاضرون على المساهمة الفعالة لعدد من الحواضر في الحفاظ على الهوية الدينية للمنطقة، لا سيما نشر التصوف وتدريس العلوم الشرعية، بالإضافة الى أدوارها العسكرية والجهادية في مقاومة المستعمر الأوروبي.

فعاليات الندوة، التي حضرها شيوخ وأعيان من شتى القبائل الصحراوية، تناولت أيضا مسارات تطور بعض المدن والحواضر في الصحراء خلال فترة ما بعد الاستقلال، خاصة على مستوى العمران، حيث أثيرت مجموعة من الإكراهات التي تعيشها مدن الصحراء في الوقت الراهن.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أحمد الأكحل، الباحث في التنمية المجالية، الذي أطر محور "المدينة بالصحراء.. الوظيفة التاريخية والاجتماعية"، أن "التمدن بالصحراء ظاهرة طبيعية جدا إذا ما نُظر إليها كظاهرة تاريخية وليس انطلاقا من مسلمة أن الصحراء والبداوة تتعارضان مع الاستقرار والتمدن".

وأضاف عضو مركز الساقية الحمراء ووادي الذهب للبحث العلمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "نمط إنتاج البداوة يقدم تفسير نشأة وازدهار المدن التاريخية بمنطقة (تراب البيظان)"، مشيرا إلى أن "الدراسة التاريخية للتمدن بالصحراء تمكن من فهم التحول العميق الذي يعرفه المجتمع البيظاني حاليا، والموسوم بمدنية غالبة".

من جانبه، أكد الطالب بويا أبا حازم، رئيس الرابطة الدولية لأعيان قبيلة تجكانت، أن "الحدث يأتي في إطار النسخة العاشرة للقاء التواصلي الذي تنظمه قبيلة تجكانت بالمملكة المغربية"، مضيفا أن "القبيلة دأبت على تنظيم ندوات فكرية وعلمية موازية لهذا الملتقى، إلى جانب تنظيم قوافل لربط الصلة بشمال المملكة خدمة للوحدة الترابية".

وأوضح أبا حازم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القبيلة اختارت إثارة موضوع تاريخ التمدن بالصحراء لما يحمله من دلالات عميقة في التعريف بتاريخ المنطقة ومسارات تشكل الحواضر فيها".

وأضاف أن "التظاهرة تأتي في سياق سياسي هام تطبعه مستجدات قضية الصحراء المغربية"، مشيرا إلى "الموقف الذي عبر عنه المشاركون في اللقاء التواصلي لقبيلة تجكانت بخصوص تأييدهم للمقترح المغربي بمنح إقليم الصحراء حكما ذاتيا، وإشادتهم بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي يسهم بشكل مباشر في النهوض بمستوى التنمية الحضرية والتطور العمراني في المدن".