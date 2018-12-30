سلطات ميدلت تنظم حفلا لتكريم أبطال العدو الريفي

ياسين أوشن

في التفاتة استطابها الرياضيون، كرّمت السلطات بمقر دار الشباب ببومية إقليم ميدلت، أبطال العدو الريفي المنتمين إلى نادي ملوية العليا للرياضة.

وفي هذا الإطار، أصدرت عمالة إقليم ميدلت بلاغا في الموضوع، أكدت فيه أن حفل التكريم استُهل بلقاء العامل مع الأبطال الرياضيين المنتمين إلى نادي ملوية العليا للرياضة، مطلعا على المشوار الرياضي لجميع الأبطال، والميداليات الوطنية والعالمية التي أحرزوها.

وأضاف البلاغ ذاته الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هذه المناسبة "تميزت بشكر رئيس نادي ملوية العليا للرياضة العامل على تشريفه لهذا الحفل، متوقفا عند الأدوار الطلائعية التي يقوم بها هذا النادي في مجال الرياضة، مشيدا بالدور الهام والفعال الذي تلعبه مختلف المصالح الإدارية والهيئات المنتخبة، ولاسيما السلطة الإقليمية من خلال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقديم الدعم اللازم لهذا النادي".

وفي معرض هذا الحفل، يضيف البلاغ عينه، وزعت شيكات مالية على الأبطال الرياضيين، عرفانا بالنتائج الباهرة المسجلة من طرفهم في مختلف البطولات الوطنية والعالمية.

وقام العامل والوفد المرافق له بزيارة تفقدية لمجموعة من الأوراش المدرجة في إطار مشروع المركب الرياضي لمركز بومية، منها على وجه الخصوص مشروع الحلبة المطاطية، حيث قدمت إلى العامل الشروحات حول أطوار ومراحل ونسبة تقدم أشغال بناء هذا المشروع الهام والحيوي، الذي يندرج في سياق تأهيل البنية التحتية الخاصة بممارسة الرياضة، وذلك وفق المعايير المعمول بها وطنيا وعالميا، فضلا عن زيارة المستودع التابع لهذه الحلبة.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن العامل "اطلع على مشروع بناء مركز إيواء الأبطال الرياضيين، الهدف منه تقوية جاذبية المنطقة على مستوى الرياضة، وأيضا كانت هذه الزيارة مناسبة لتفقد نسبة تقدم الأشغال بالقاعة المغطاة. كما قام العامل بزيارة مجموعة من الأوراش التنموية المفتوحة بمركز بومية، منها دار الصانعة والسوق النموذجي الموجه للباعة المتجولين، والمحطة الطرقية...".

ورافق عامل إقليم ميدلت بالنيابة، المصطفى النوحي، كل من الكاتب العام، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، ورئيس الجماعة الترابية بومية، والسلطة المحلية، وبعض فعاليات المجتمع المدني.