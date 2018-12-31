قافلة طبية تستهدف جماعة إغزران ضواحي صفرو

رشيد الكويرتي من فاس

نظمت جمعية "كفاءات مواطنة للتنمية" بفاس، بشراكة مع جماعة "إغزران" والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بصفرو، أمس الأحد، قافلة طبية استهدفت حوالي 600 شخص من سكان جماعة إغزران التابعة لإقليم صفرو.

ويأتي تنظيم هذه القافلة الطبية متعددة التخصصات، وفق ما صرح به لهسبريس الدكتور سمير الواسطي، الاختصاصي في أمراض النساء والتوليد وكاتب جمعية "كفاءات مواطنة للتنمية"، في إطار سلسة القوافل الطبية التي دأبت الجمعية على تنظيمها.

وأوضح الواسطي أن هذه المبادرة "استهدفت منطقة جبلية تعرف نوعا من الهشاشة، ولها إشكاليات من حيث الولوج إلى المرافق الصحية"، مشيرا إلى أن القافلة الطبية وفرت مجموعة من التخصصات الطبية، من بينها أمراض الروماتيزم، وأمراض النساء والأطفال، وأمراض العيون، وأمراض المفاصل والعظام، والجهاز الهضمي، والطب العام، إلى جانب تقديم فحوصات تهم سرطان عنق الرحم والثدي.

من جانبها، أوضحت ليلى لمكوم مرنيسي، رئيسة جمعية "كفاءات مواطنة للتنمية"، التي تضم في صفوفها أطرا طبية ومحامين ورجال ونساء الأعمال، أن تنظيم هذه القافلة يأتي "ترسيخا لثقافة التآزر والتضامن والتكافل، وفي إطار برامج الجمعية الهادفة إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للفئات المهمشة، وتقريب الخدمات الصحية منها".

وأضافت مرنيسي أن هذه القافلة، التي استفاد من خدماتها 351 من النساء و195 من الذكور و72 طفلا، وزعت كمية مهمة من الأدوية المجانية على عدد من المستفيدين.

هذا، وشارك في هذه القافلة، التي احتضنتها المدرسة الجماعاتية إغزران، طاقم طبي مكون من 23 إطارا، من بينهم 15 طبيبا و8 ممرضات.