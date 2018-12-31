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توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين بالمغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 06:38

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة أرجاء البلاد، فيما ستكون الأجواء باردة نوعا ما خلال الصباح والليل بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي من المملكة.

كما ستتشكل سحب منخفضة عند الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية وأيضا فوق السواحل الجنوبية.

أما بالنسبة للرياح، فستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من الشرق إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى، مع تناثر حبات رملية بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05- و00 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا، وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 01 و07 درجات بشمال المنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الشمالية، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 08 و13 درجة بمنطقة طنجة، وسوس، والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا، ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 14 و19 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والساحل المتوسطي، وما بين 17 و22 درجة بالسهول الشمالية، والوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و29 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح هائجا إلى قوي الهيجان عند الزوال بالجنوب.

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