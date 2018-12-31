24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2913:3516:1018:3219:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. انتخاب "مرشحة البيجيدي" رئيسة لبلدية المحمدية (5.00)

  2. سوسيولوجي يمسك بـ11 مفتاحا لفهم "جريمة شمهروش" الإرهابية (5.00)

  3. بوبكر سبيك (5.00)

  4. الاشتباكات تتجدد بين الرحل والساكنة في اشتوكة (5.00)

  5. عبد الحميد أبو النعيم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "إمليل الجبلية" تتحدى "رائحة الموت" بعبق الحياة وتدفق السياحة

"إمليل الجبلية" تتحدى "رائحة الموت" بعبق الحياة وتدفق السياحة

"إمليل الجبلية" تتحدى "رائحة الموت" بعبق الحياة وتدفق السياحة
إبراهيم مغراوي
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:00

رغم الجريمة الوحشية التي ارتكبت صباح الاثنين 17 دجنبر الحالي في حق سائحتين إسكندنافيتين في منطقة "شمهروش" بجماعة إمليل الجبلية من طرف متطرفين مغاربة؛ فإن هذا المجال، الذي يعتبر أول قطب سياحي طبيعي بجهة مراكش أسفي، لا يزال يعرف تدفقات السياح وأعداد الوافدين وليالي المبيت ونسب الملء.

وبلغة الأرقام، سجلت المناطق السياحية بإقليم الحوز توافد 358 سائحا منهم 111 مغربيا، يتوزعون على كل من توبقال وإمليل وأسني؛ وكلها فضاءات سياحية داخل الدائرة الترابية التي عرفت العمل الإرهابي الأخير.

وسجلت منطقة توبقال 70 حجزا بمأوى Le CAF، منها 41 مغربيا، وتسعة إسبان، وألمانيان، وخمسة سياح من بريطانيا، وثلاثة من التشيك، وروسي، وكنديان، واثنان من كل من السويد وفلندا وتونسي، وفتنامي.

ولم يخرج مأوى Le mouflons بمنطقة توبقال عن هذه القاعدة، حيث حجز به 65 سائحا؛ منهم 37 مغربيا، وإيرلندي، وسائحان من الولايات المتحدة الأمريكية، وستة سياح من بريطانيا، وستة من البرتغال، وألمانيان، وثلاثة بولنيين، وتشيكي، وواحد من نيوزيلندا، واثنان من إسبانيا، وثلاثة إيطاليين، وبلجيكي.

وشهدت فنادق إمليل المنحى التصاعدي نفسه، مقارنة بما عرفته المنطقة أخيرا، من ضربة غادرة، ومع الفترة نفسها من السنة الماضية، إذ حجز ما يقارب 136 سائحا منهم 119 أجنبيا، يتوزعون إلى جنسيات مختلفة، منهم 17 مغربيا، و17 أمريكيا، و75 بريطانيا، و18 أستراليا، وخمسة كنديين، وأربعة هولنديين.

فيما حجز 59 سائحا بقصبة "تامودوت"، يتكونون من 24 مواطنا من الولايات المتحدة الأمريكية، و10 من كندا، و25 إنجليزيا. أما منطقة أسني، فاستقبلت 28 سائحا، منهم 16 مغربيا، وأستراليان، و10 بريطانيين.

وقال كريم شويوخ، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز، في تصريح لهسبريس، "إن هذه المؤشرات تشكل رسالة للمتطرفين الذي سعوا من وراء جريمتهم إلى تشويه سمعة المغرب وضرب سياحة المنطقة، التي شهدت زيارات منذ اليوم الثالث للجريمة الوحشية".

وكانت سوزان باك، مديرة العمليات في وكالة أسفار معروفة في الدانمارك، أوضحت، لوكالة المغرب العربي للأنباء، "أن عدة وكالات أجنبية أكدت استمرارها في إرسال زبنائها إلى المغرب عموما، وإقليم الحوز الغني بمؤهلاته الطبيعية"، مضيفة "أن هذه المؤسسة السياحية ستستقطب 85 في المائة من زبنائها إلى مراكش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - المعلم الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:33
ماحدث في امليل خطير ولا يمكن الاستهانة بعوافبه لانه دخيل عنا ،لان تلك الهمجية هي من تعاليم الوهابية الدامية وسلوكات الشرق العربي المتسمة على مر التاريخ بالدم والقتل مند قتل هابيل لقابيل .نحن مدهبنا المالكي متسامح وينبد المس بالنفس البشرية الا بالحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ولد حميدو الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:40
الإلغاء سيكون من الدولة الاسكندنافية و اصلا سياحها قليلون و حسب رأيي ما وقع سببه مخابرات أجنبية فكيف لاسباني سويسري أن يتشبع بالتطرف فكل ما في الأمر تم تمويله لاستهداف المغرب الدي لا يريدون له الاستقرار بعد أن أصبح يجلب صناعات السيارات و الطائرات و ينظم مؤتمرات دولية فلو استخدموا عميلا من أصل مغربي فسينكشف أمره كما وقع مع بليرج و الآن غيروا الخطة مع عميل أوربي و رغم دلك تم التوصل إليه اما عن امليل فكل منطقة وقع فيها إرهاب ستكون مؤمنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مواطن مغربي الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:45
المغرب متل البحر عندما يموت الحوت في قعره يخرجه لكي يبقى نقي كذالك المغرب اخرج دواعش وبقية المغرب نقيا، سيتهاطلون السياح من كل البلد على المغرب من أجل تحدي دواعش المجرمون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - الإنسان يعشق الحياة برغم!!! الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:51
الإنسان خلقه الله ليعيش سواءا كان موحدا مسلما او مسيحي او يهودي او بوذي او أي دين. هكذا كانت الأمم قبل الإسلام وهكذا هي في يومنا الحاضر.
القصاص في الإسلام أو عند اليهود او النصارى يطبق الا في حالات جد استثنائية والعفو ذكر في الآيات حتى عند القتل العمد." وان تعفو وتصفحو فهو خير لكم”

في الحروب القتل العمد للذين لا بحملمون السلاح حرام. والغدر في الإسلام حرام شرعا. ونحن المسلمين رفعنا الله بدين الإسلام للاننا أمة العفو والرحمة.

أما نحر النساء في الجبال غدرا فهذا قمة الوحشية والسادية والإنسانية."فباي ذنب قتلت"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.