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كُتّاب وآراء
مديرية الأمن تدعم منطقة العيايدة بالتجهيزات لمحاربة الجريمة بسلا
أشرفت، اليوم الاثنين، لجنة تمثل المصالح المركزية والولائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي يقودها عبد اللطيف الحموشي، على إعطاء انطلاقة العمل بالمنطقة الأمنية العيايدة وافتتاح دائرتين جديدتين للشرطة بكل من حي النجاح وحي الألفة بالنفوذ الترابي لنفس المنطقة.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى هلالي، عميد شرطة إقليمي رئيس منطقة العيايدة، إن المنطقة ستتوفر على أحدث الوسائل سواء المالية أو اللوجستيكية، وحتى البشرية من أجل العمل على محاربة الجريمة.
وقال هلالي إنه فيما يتعلق بالجانب المتعلق بمحاربة الجريمة وعقب إحداث فرقة متخصصة في محاربة شبكات لإجرامية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، تم تعيين فصيلة من هذه الفرقة على مستوى منطقة العيايدة تضم أربعين فردا يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع.
وقال هلالي إن هذه الفرقة ستعمل على القيام بالتدخلات اللازمة فيما يتعلق بالقضايا الخطيرة وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم العمل بصفة مستمرة ودون انقطاع.
وستضم المنطقة الأمنية عددا من المرافق الضرورية؛ من بينها الفرقة الحضرية للشرطة القضائية، وفرقة الاستعلامات العامة، وأيضا القسم الإداري، ناهيك عن إحداث مرافق أمنية.
وأوضح المتحدث أنه سيتم في القريب إحداث منطقتين أمنيتين هما منطقة سلا المدينة ومنطقة بطانة تابريكت اللتين ستتوفران على مصالح أمنية مهمة ووسائل مادية وأمنية ولوجستيكية، من أجل "الارتقاء بمصالح ولاية الأمن إلى مصاف الخدمة الشرطة العصرية التي تستجيب لحاجيات المواطنين والتي تقدم لهم خدمات تنطبق عليها معايير الجودة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
فأمريكا كاينة سياسة zero tolerance مع المجرمين اللي ما متاتلش لأوامر الشرطة يقتل على الفور..
اعدمو المجرمين الخطيرين واللي عندهم سوابق