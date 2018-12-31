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الرئيسية | جهات | مديرية الأمن تدعم منطقة العيايدة بالتجهيزات لمحاربة الجريمة بسلا

مديرية الأمن تدعم منطقة العيايدة بالتجهيزات لمحاربة الجريمة بسلا

مديرية الأمن تدعم منطقة العيايدة بالتجهيزات لمحاربة الجريمة بسلا
هسبريس - أمال كنين (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 16:00

أشرفت، اليوم الاثنين، لجنة تمثل المصالح المركزية والولائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي يقودها عبد اللطيف الحموشي، على إعطاء انطلاقة العمل بالمنطقة الأمنية العيايدة وافتتاح دائرتين جديدتين للشرطة بكل من حي النجاح وحي الألفة بالنفوذ الترابي لنفس المنطقة.

وفي هذا الإطار، قال مصطفى هلالي، عميد شرطة إقليمي رئيس منطقة العيايدة، إن المنطقة ستتوفر على أحدث الوسائل سواء المالية أو اللوجستيكية، وحتى البشرية من أجل العمل على محاربة الجريمة.

وقال هلالي إنه فيما يتعلق بالجانب المتعلق بمحاربة الجريمة وعقب إحداث فرقة متخصصة في محاربة شبكات لإجرامية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، تم تعيين فصيلة من هذه الفرقة على مستوى منطقة العيايدة تضم أربعين فردا يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع.

وقال هلالي إن هذه الفرقة ستعمل على القيام بالتدخلات اللازمة فيما يتعلق بالقضايا الخطيرة وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم العمل بصفة مستمرة ودون انقطاع.

وستضم المنطقة الأمنية عددا من المرافق الضرورية؛ من بينها الفرقة الحضرية للشرطة القضائية، وفرقة الاستعلامات العامة، وأيضا القسم الإداري، ناهيك عن إحداث مرافق أمنية.

وأوضح المتحدث أنه سيتم في القريب إحداث منطقتين أمنيتين هما منطقة سلا المدينة ومنطقة بطانة تابريكت اللتين ستتوفران على مصالح أمنية مهمة ووسائل مادية وأمنية ولوجستيكية، من أجل "الارتقاء بمصالح ولاية الأمن إلى مصاف الخدمة الشرطة العصرية التي تستجيب لحاجيات المواطنين والتي تقدم لهم خدمات تنطبق عليها معايير الجودة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مع حقوق الانسان ولكن... الاثنين 31 دجنبر 2018 - 16:20
لماذا لا تسن قوانين تعطي الحق للشرطي في اطلاق النار على كل مجرم يحمل أي سلاح كان أبيض او اسود
فأمريكا كاينة سياسة zero tolerance مع المجرمين اللي ما متاتلش لأوامر الشرطة يقتل على الفور..
اعدمو المجرمين الخطيرين واللي عندهم سوابق
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2 - زكرياء المغربي الاثنين 31 دجنبر 2018 - 16:26
شيء جميل ومفرح لكن يجب أن يكون في جميع مدن المملكة وكل أزقتها مع إطلاق النار ضد المجرمين
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3 - الأمامي محمد الاثنين 31 دجنبر 2018 - 16:34
عمل جيد جدا لرجالنا الشجعان في الأمن الوطني العزيز
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4 - Omar الاثنين 31 دجنبر 2018 - 16:48
تحية واحتراماتي لمديرية الأمن الوطني التي تسهر على سلامة المواطنين واستقرار المملكة كما اشكر جريدتنا هسبريس التي تنقل لنا اخبار عبر العالم وهنا اتمني سنة سعيدة والصحة وازدهار سنة 2019 .
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5 - سلاوية الاثنين 31 دجنبر 2018 - 16:49
واخيرا الحمد لله عالسلامة راه سلا كانت غادي تولي بحال مكسيكو ولا ريو غير عتقوا العباد قبل فوات الاوان واخا انا هجرتها من عشرين سنة تنفكر باستمرار بالاهل الجيران والناس المتربيين فالشعب الي عايشينو فهاد المدينة المنسية .
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6 - قنيطري الاثنين 31 دجنبر 2018 - 16:50
بادرة جيدة ولكن لتحقيق الامن يجيب توفير شروط اخرى وهي الامن الصحي و الامن الاجتماعي و ذلك بتخصيص دخل فردي لكل مغربي يتبث انه معوز و لايتوفر على دخل لان الحاجة هي تدفع الانسان الى الجريمة والسرقة واعتراضالسبيل و تعاطي المخدرات. و لا تحملوا جهاز الامن مالا طاقة له به
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7 - كريم الاثنين 31 دجنبر 2018 - 16:51
مدينة سلا من النقاط السوداء في المغرب، أتمنى أن يستعمل رجال الشرطة أسلحتهم في قتل المجرمين، خاصة إذا كانت علامات التخدير بادية على وجوههم القذرة.
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8 - soussi الاثنين 31 دجنبر 2018 - 16:52
مثى سينعم حي تادارت وأنزا العليا بأكادير بمرفق أمني ، الحي يعرف كل أأنواع التسيب خاصة مع تواجد أكثر من 200 سيارة متهالكة للخطافة أغلبهم منحرفين وبعضهم لا يملك حثى رخصة السياقة ولا يحترمون أذنى شئ من قوانين السير زد على ذالك أن هاته السيارات غير مؤمنة وبعضها يشتغل بالغاز مما يشكل خطرعلى الناس .... من يحمي ويشع الفوضى بهذا الحي .... أينكم أيها المسؤوليين أنقدونا بالله عليكم
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