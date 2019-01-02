توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء باردة نوعا ما إلى باردة بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي من المملكة، والهضاب العليا، وداخل المملكة، مع تكون صقيع محليا خلال الصباح والليل.

كما ستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية عند الصباح والليل محليا، فوق السواحل والسهول الأطلسية، مع سماء مغشاة بسحب من الأجواء العليا بالشمال، داخل وشرق المملكة، وسماء صافية بباقي المناطق، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة جنوبية بالجنوب الشرقي، وغربية بمنطقة طنجة، وشمالية إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و00 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 01 و06 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، وسهول غرب الأطلس، والجنوب الشرقي، وما بين 05 و10 درجات بالواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و16 درجة جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وولماس، وما بين 14 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، والسايس، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 17 و23 درجة بالساحل المتوسطي، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس، والسهول الداخلية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 34 و28 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.