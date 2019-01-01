احتفالات "بُونانِي" .. الإقبال الكثيف للبيضاويّين يخدم مغنّين مغمورين

هسبريس - عبد الإله شبل

بينما اختار العديد من الفتيان والفتيات، المغاربة والأجانب، خاصة المتحدرين من دول جنوب الصحراء، التجول على طول "كورنيش عين الذياب" بالدار البيضاء في انتظار استقبال العام الجديد، فضّل آخرون ولوج المطاعم التي تقدم فيها المشروبات الكحولية. أما فئة أخرى فقد كان لها اختيار آخر؛ ولوج العلب الليلية حيث يتواجد مغنون مغمورون من المملكة ومن خارجها.

عدد من العلب الليلية باتت تختار، في مثل هذه المناسبات، جلب مغنين بحثا عن مزيد من الإشعاع لها، في "حفلة بوناني" وليل السبت، بل ضمن باقي ليالي الأسبوع، حيث ينفق المغاربة والأجانب أموالهم بحثا عن الفرح و"النشاط".

الحصول على طاولة بإحدى هذه العلب الليلية والفنادق التي تجلب مغنين في هذه ليلة رأس السنة، خاصة على مستوى المنطقة السياحية عين الذياب، بات أمرا صعبا؛ فقدأكد بعض المواطنين، في تصريحات متطابقة، عدم حصولهم على مكان بسبب امتلائها عن كاملها.

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية إقدام عدد من الحراس الخاصين (كاردكورات) على منع بعض الشباب من الولوج، مؤكدين أن "لابواط دو نوي" ممتلئة عن آخرها ولا يمكن السماح بدخول آخرين، بينما يكون سعيد الحظ ويحصل على مكان له بداخلها من قدم "إتاوة".

واختلفت الأثمنة المعمول بها في ليلة رأس السنة من طرف أرباب هذه العلب الليلية، وذلك بحسب أسماء الفنانين المغاربة والعرب الذين تم استقدامهم، إذ كان أدنى ثمن للولوج يصل إلى 400 درهم للشخص الواحد؛ مع الحجز المسبق.

في الجانب الآخر لليلة رأس السنة، التي كانت أجواؤها باردة مقارنة مع السنوات الماضية، بعض حوادث السير التي خلفت خسائر مادية بفعل السياقة في حالة سكر طافح.

وعلى مستوى وسط الدار البيضاء، شهدت حوادث عديدة وإصابات وجروح، استدعت تدخل المصالح الأمنية التي كانت تنتشر بوسطها وعلى مستوى شارع محمد الخامس، حيث أكد أحد المواطنين تعرضه لاعتداء من طرف أحد سائقي سيارة الأجرة الصغيرة فور خروجه من إحدى الحانات بعدما رفض امتطاء عربته ليقله صوب وجهته.

وقد جرى نقل الشخص، المصاب على مستوى الرأس بجروح من طرف السائق بحسب ادعاءاته، إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية، مطالبا بضرورة إيقاف المعتدي عليه وعدم السماح له.

وأسهم الانتشار الأمني المكثف للمصالح الأمنية بمختلف المناطق في جعل هذه السنة تشهد حوادث أقل مقارنة مع سابقاتها، إذ عززت ولاية أمن الدار البيضاء مصالحها ورفعت من عدد أفرادها بمختلف الشوارع والأحياء والمدارات الكبرى.

وأكد عبد الله الوردي، والي أمن الدار البيضاء، قبل إعطائه انطلاقة المصالح الأمنية في عملها لـ"ليلة البوناني" التي تحبس فيها "العاصمة الاقتصادية" أنفاسها، أن "المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء كانت لها ترتيبات انطلاقا من الـ24 من شهر دجنبر، حيث كانت مخففة، وكان ظهور للسيارات بشوارع الدار البيضاء، اليوم، الوسائل اللوجيستيكية والبشرية تم تسخيرها لهذا اليوم، والتي ستعمل وفق برنامج مسطر للتواجد بالشارع العام وحماية المواطنين في الأرواح والممتلكات".