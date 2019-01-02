نزهة بيدوان تلتقي نزلاء السجن المحلي آيت ملول

رشيد بيجيكن من أكادير

شهد السجن المحلي آيت ملول 2، تنظيم يوم رياضي لفائدة نزيلات المؤسسة ونزلائها من الأحداث، بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع وجمعية "المرأة.. إنجازات وقيم". وقد أشرفت البطلة العالمية، نزهة بيدوان، بمعية المسؤولين الجهويين والمحليين لمندوبية السجون، على تنزيل برنامج اليوم الرياضي، الذي تضمن حصصا رياضية وألعابا جماعية وفردية، من تأطير أساتذة متخصّصين في هذا المجال.

وفي كلمة لها أمام النزيلات والنزلاء المستفيدين، عبرت نزهة بيدوان عن شكرها للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، "الذي اقترح تنظيم مثل هذه التظاهرات بمختلف المؤسسات السجنية بالمغرب، والتي تجسّد انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي، وتشكل التفاتة في سبيل مساعدة النزلاء والنزيلات على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم".

وفي تصريح لهسبريس، أوضح عزيز الحاحي، مدير السجن المحلي آيت ملول 2، أنه "في إطار الشراكة التي تجمع بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، شهدت المؤسسة السجنية تنظيم يوم رياضي لفائدة النزيلات والنزلاء، من تأطير البطلة العالمية نزهة بيدوان، وشارك في هذه الأنشطة الرياضية والترفيهية ما يُقارب 300 نزيل حدث و100 نزيلة".

وأضاف أن "مثل هذه الأنشطة، التي دأبت المؤسسة على تنظيمها، بمعية عدد من شركاء المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تدخل في إطار تهذيب وتصحيح السلوك، وإعطاء القدوة والمثال لنزيلات ونزلاء المؤسسة السجنية، فضلا عن التخفيف من وطأة الاعتقال، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وإتاحة الفرصة لإبراز وصقل العديد من المواهب".