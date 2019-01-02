جهة الشرق .. "لارام" تصل بوعرفة بالدار البيضاء‎

هسبريس من الرباط

وقع مجلس جهة الشرق اتفاقية شراكة مع الخطوط الملكية المغربية بهدف تعزيز الربط الجوي على المستوى الجهوي عبر ربط مطار بوعرفة بمطار محمد الخامس بالنواصر، ضواحي الدار البيضاء.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم "لارام" بتوفير رحلتين في الأسبوع بين الدار البيضاء وبوعرفة، المنتمية إلى إقليم فكيك، وذلك ابتداء من شهر فبراير 2019؛ يومي اثنين وجمعة.

وحددت هذه الاتفاقية ثمن الرحلة في 999 درهما ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين خدمات النقل الجوي وانفتاح الجهة وجاذبيتها للاستثمارات.