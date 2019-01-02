البيضاء "تتنفس تحت الأزبال" .. وعمال النظافة يُلوّحون بالإضراب

هسبريس- عبد الإله شبل

قرر عمال النظافة بالعاصمة الاقتصادية خوض إضراب عن العمل لمدة يومين؛ الأمر الذي من شأنه إغراق شوارع وأحياء المدينة بالنفايات أكثر مما تعيشه هذه الأيام.

وقررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، عبر مكاتبها النقابية بشركات النظافة بالدار البيضاء، خوض الإضراب عن العمل يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بعد "وقوفهم على عدم الإجابة على المراسلات من أجل الحوار والتفاوض حول مطالبهم العادلة والمشروعة".

وقالت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إن أبرز مطالب هذا التصعيد الجديد ضد مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي سيكون مرفقا بوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس، تتمثل في "فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي لعمال النظافة"، و"تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لكافة الفئات العاملة بقطاع النظافة".

وطالب عمال شركات النظافة والعمال الجماعيون الموضوعون رهن إشارة إدارتها بـ"كشف مآل هؤلاء الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة"، وفق تعبيرهم، مع "ضرورة الحفاظ على المكتسبات وحقوق شغيلة القطاع".

وقال شعيب الحيرش، عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في ظل "غياب حوار من طرف المجلس مع النقابات، ناهيك على البلوكاج الذي تعيشه المدينة على مستوى القطاع، وهو ما ينعكس على العمال".

وشدد المتحدث نفسه على أن الهيئات النقابية "راسلت المجلس الجماعي من أجل عقد لقاء للحوار، بيد أننا لا نفهم صمتهم، فلا العمدة ولا نوابه يحركون ساكنا وكأن المدينة في وضع جيد".

وأضاف النقابي ذاته أن العمال يعيشون أوضاعا مزرية؛ إذ إنهم "لا يتوفرون حتى على ملابس العمل والوسائل اللوجيستيكية، ولا وسائل نقل العمال ليلا، أما البذل الشتوية فلم يتوصلوا بها بعد"، معتبرا أنهم "يعانون معاناة كبيرة، وهذا يؤثر على السكان لكونه يتسبب في انتشار النفايات لعدم قدرة العمال على جمعها كلها في ظل هذه الشروط".

وأردف عضو المكتب الجهوي قائلا: "صبرنا كثيرا من أجل تجاوز الأزمة، لكن لا يمكن الاستمرار في ظل هذا الوضع، فالناس يجمعون النفايات بأيديهم ولا يمكننا كنقابات السكوت أكثر"، مستغربا في الوقت نفسه استمرار تكتم المجلس عن أسماء الشركات الفائزة بصفقة تدبير القطاع.

وتشهد العاصمة الاقتصادية، في الأسابيع الأخيرة، انتشارا واضحا للنفايات بمختلف الشوارع والأحياء، بينما ما يزال المجلس الجماعي يفوض لإحدى شركات التنمية المحلية تدبير القطاع لمرحلة انتقالية.