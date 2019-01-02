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الرئيسية | جهات | البيضاء "تتنفس تحت الأزبال" .. وعمال النظافة يُلوّحون بالإضراب

البيضاء "تتنفس تحت الأزبال" .. وعمال النظافة يُلوّحون بالإضراب

البيضاء "تتنفس تحت الأزبال" .. وعمال النظافة يُلوّحون بالإضراب
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:00

قرر عمال النظافة بالعاصمة الاقتصادية خوض إضراب عن العمل لمدة يومين؛ الأمر الذي من شأنه إغراق شوارع وأحياء المدينة بالنفايات أكثر مما تعيشه هذه الأيام.

وقررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، عبر مكاتبها النقابية بشركات النظافة بالدار البيضاء، خوض الإضراب عن العمل يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بعد "وقوفهم على عدم الإجابة على المراسلات من أجل الحوار والتفاوض حول مطالبهم العادلة والمشروعة".

وقالت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إن أبرز مطالب هذا التصعيد الجديد ضد مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي سيكون مرفقا بوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس، تتمثل في "فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي لعمال النظافة"، و"تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لكافة الفئات العاملة بقطاع النظافة".

وطالب عمال شركات النظافة والعمال الجماعيون الموضوعون رهن إشارة إدارتها بـ"كشف مآل هؤلاء الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة"، وفق تعبيرهم، مع "ضرورة الحفاظ على المكتسبات وحقوق شغيلة القطاع".

وقال شعيب الحيرش، عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في ظل "غياب حوار من طرف المجلس مع النقابات، ناهيك على البلوكاج الذي تعيشه المدينة على مستوى القطاع، وهو ما ينعكس على العمال".

وشدد المتحدث نفسه على أن الهيئات النقابية "راسلت المجلس الجماعي من أجل عقد لقاء للحوار، بيد أننا لا نفهم صمتهم، فلا العمدة ولا نوابه يحركون ساكنا وكأن المدينة في وضع جيد".

وأضاف النقابي ذاته أن العمال يعيشون أوضاعا مزرية؛ إذ إنهم "لا يتوفرون حتى على ملابس العمل والوسائل اللوجيستيكية، ولا وسائل نقل العمال ليلا، أما البذل الشتوية فلم يتوصلوا بها بعد"، معتبرا أنهم "يعانون معاناة كبيرة، وهذا يؤثر على السكان لكونه يتسبب في انتشار النفايات لعدم قدرة العمال على جمعها كلها في ظل هذه الشروط".

وأردف عضو المكتب الجهوي قائلا: "صبرنا كثيرا من أجل تجاوز الأزمة، لكن لا يمكن الاستمرار في ظل هذا الوضع، فالناس يجمعون النفايات بأيديهم ولا يمكننا كنقابات السكوت أكثر"، مستغربا في الوقت نفسه استمرار تكتم المجلس عن أسماء الشركات الفائزة بصفقة تدبير القطاع.

وتشهد العاصمة الاقتصادية، في الأسابيع الأخيرة، انتشارا واضحا للنفايات بمختلف الشوارع والأحياء، بينما ما يزال المجلس الجماعي يفوض لإحدى شركات التنمية المحلية تدبير القطاع لمرحلة انتقالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ادريس الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:06
هذه الفءة من العمال أكثر تضررا لا في الأجور ولا في الوقاية
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3
2 - أقديم عبدالصمد الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:10
قطاع النظافة بالمغرب يحتاج للتظافر جهود جميع الفاعلين....الدولة بوضع مقامات كافية...و الرفع من أجور مهندسين أو عمال النظافة كما في ألمانيا و إنجلترا و اليابان....و كذا فرض غرامات على كل من لم يضع اﻷزبال في موضعها....و فرض ضريبة النظافة على المواطنين.
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1
3 - الى السيد رئيس الحكومة الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:11
عمال و موظفوا الجماعات الترابية هم اكبر المتضررين من عدم الزيادة في الاجور الضعيفة اصلا مقارنة مع باقي القطاعات العمومية، فلاحوار و لاتسوية لوضعية حاملي الشهادات، منذ سنوات خاصة منذ بداية حكومة بنكيران الى اليوم، وزارة الداخلية لاتهتم الا بالامنيين ، حيث اصبح الحد الادنى للاجر يفوق 5000 درهم في حين ان الحد الادنى للاجر في الجماعات لايتعدى 2900 درهم، نريد وزارة مستقلة وخاصة بالجماعات الترابية في افق تطبيق الجهوية
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4 - غاضب الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:13
اوسخ مدينة في المغرب و لا اعرف السبب رغم انها اكبر مدن البلد تضطرني ظروف التجارة الى السفر هناك لا ارتاح حتى اغادرها عيب و عار ترامواي و تيجيفي و المدينة غارقة فالزبالات جل مدن المغرب تجاوزت مشكل الازبال الا الدار البيضاء
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5 - كازاوي في برلين . الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:15
مشكل البيضاء بنيوي و سوء تخطيط ...كان الاجدر ان تستقبل مدن اخرى الاستمارات الصناعية لتتنفس البيضاء و يتحرك الاقتصاد و معه كل مناطق المغرب ...الكل مركز في البيضاء نتج عنه اكتضاض تلوت أزبال نفايات بالجملة بدون معالجة . تخلف . سرقة فساد نهب العقار ...دور الصفيح ...سوء التدبير و الانحطاط ...دولة متخلفة ..وجب أن ترحل نصف الاستتمارات خارج البيضاء و تخفيف الكثافة و سترون النتائج
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6 - محمد الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:22
من الصدف ,اتناء استماعي لاغنية البيغ DON BIGG MALIACH 4K Animation ( feat Amine Aub )
تتحدت عن مشكل الأزبال صراحتا الاغنية لخصت كل شيئ من عقلية المواطن الى المسؤولين
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7 - كازبالا الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:25
يبدو الترام كدود ازبال نشكوا حالنا الله الواحد
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8 - معلق من العيون الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:25
عملت في النظافة مدة سنة و اكاد اقول ان أكثر الناس مغبونين ف هاذ المغرب هم هذه الفئة ... بصراحة التمارا و الأخطار و الأجر زهييد على الاقل على الأقل عامل النظافة يجب ان تتجاوز اجرته 5000 درهم ... قد يضرب الاساتذة و قد يضرب الاطباء و قد تختفي الحكومة و لا يحدث شيئ كبير أما إذا اضرب عمال النظافة فلن تتجاوز المدة يومين و تتحول المدن لمزابل لا تطااااق ... انا مع الاضراب حتى يعرف الناس أهمية هذه الفئة للمجتمع
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9 - Mouatene الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:30
نعيش جميع العصور التاريخية في ان واحد
الترامواي ,الكارو , tgv,الازبال , البغال ,الحمير , الاقمار الاصطناعية..

اللي بغيتيه موجود
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10 - Touhali الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:49
مسؤولية يتحملها المنتخبين الجمعاوين.
مثل مغربي يقول محك جلدك مثل ظفرك.
يجيب إنشاء شركة وطنية مجهازاء بكل مستلزماتها لتنظيف مدونتنا من ﻷزبال نفايات. ضور المنتخبين هو مراقبت نظافة ومصالح أحياهم ومحاسبة شركة المكلفة بتنظيف وتوزيع لمياه والكهرباء. أتساءل لمدا يترشحون ﻹنتخبات إن لم يكون لهم ضور والقدرة على لعمال لمصلحة مدنهم وقراهم .
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11 - l'expert retraite bénévole الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:50
و ما عمري شفت شي واحد كا يمشي لدار الضريبة باش إسول علاش ما كيصفطوش ليه ورقة ديالت الضريبة على النظافة.

أوكاين اللي كايتوصل بها وكاع ما كيخلصهاش أو ما كيسول عليه حد حتى كينزلوا عليه على غفلة.

إيوا سيروا تخلصوا الواجبات ديلكم قبل أبريل 2019 إلى بغيتوا النظافة.
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