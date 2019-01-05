الاحتلال العشوائي للملك العمومي يهاجم الأرصفة في "مدينة البوغاز"

هسبريس ـ عبد الواحد استيتو

لازال احتلال الملك العمومي بمدينة طنجة ديدناً للكثير من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمرافق الخاصة بمختلف أنواعها، ما يسبب إزعاجا كبيرا للمارة وخطراً على سلامتهم.

وبمختلف شوارع طنجة، رئيسيةً كانت أو جانبية، يصعب المشي على الرصيف دون أن تقابل مجموعة من الكراسي أو المعروضات التي تشغله بشكل كامل وتجبرك على الخروج إلى طريق السيارات، مهددا سلامتك الجسدية، وربما حياتك.

حسن الحداد، فاعل جمعوي متابع للشأن المحلي، اعتبر أن أغلبية المجلس الجماعية بمدينة طنجة "تتعامل مع الظاهرة بحذر ومكر لاعتبارات متعددة".

وأوضح المتحدث أن هذه الاعتبارات تختزل في الأزمة المالية، "إذ قامت جماعة طنجة بتعديل القرار الجبائي في ما يخص جانب احتلال أو الاستغلال المؤقت للملك العمومي، بينما بالنسبة لظاهرة الباعة المتجولين فمشروع طنجة الكبرى احتوى الظاهرة بإنجاز عدد كبير من أسواق القرب، ما أدى إلى تحرير الشارع والرصيف والملك العمومي في عدد من المناطق".

واعتبر الحداد أن أغلبية المجلس تبرر تقصيرها في هذا الباب بعدم الاختصاص، "لكن لا إرادة سياسية لها في رصد ومراقبة وتفعيل دورها القانوني ومهامها كشرطة وسلطة إدارية، لهدفين: أولا البعد الانتخابوي نظرا لأن الظاهرة تنتشر في معاقلها الانتخابية كبني مكادة، مغوغة، ومسنانة؛ ومن جهة أخرى شد الحبل مع السلطة لاعتبارات سياسوية، باعتبار السلطة هي المسؤولة ما دامت أنجزت برنامج طنجة الكبرى، بسلبياته وإيجابياته".

وزاد الفاعل الجمعوي أن ظاهرة احتلال الملك العمومي لا يجب اختزالها فقط في "الفراشة" والباعة المتجولين، موضحا أن هناك عدة مظاهر "وجب على الأغلبية التدخل وتفعيل التنسيق مع الجهات الوصية بخصوصها، أهمها على سبيل الذكر لا الحصر أوراش البناء، وعرقلة الشارع العمومي، وتحويل بعض الشوارع إلى محطات لركن الحافلات والشاحنات الكبرى ومحطات لسيارات الأجرة الكبيرة".

وختم الحداد تصريحه لهسبريس بأن "منطق التبرير وسياسة النعامة يبقيان سيدي الموقف مع الأغلبية الحالية، أسوة بأسلافها، خصوصا في ظل غياب الرؤية والجرأة والاعتماد على مبدأ "كم من حاجة قضيناها بتركها"".

من جانبها أوضحت فاطمة بلحسن، نائبة عمدة مدينة طنجة، أن "هاجس احتلال الملك العام حاضر بقوة لدى الجماعة، باعتباره أيضا من مداخل تنمية مواردها".

وأضافت بلحسن: "بصفتي مسؤولة عن الملف حاولت التجاوب مع شكايات الساكنة، إذ قمت بتوقيع حوالي 1500 إشعار خلال الأسبوعين الأخيرين، تم توزيعها، وذلك بعد مجهود كبير لقسم الجبايات من أجل تسجيل المحلات والمرافق التي تحتل الأرصفة".

وزادت المتحدثة أن الجماعة ركزت خلال حملتها هذه مبدئيا على المحلات الكبرى، كالمقاهي والمطاعم، على أن تتم معالجة مشكلة الدكاكين الكبيرة في مرحلة لاحقة، وذكرت تصريحها لهسبريس بأن الجماعة حاليا تنتظر تجاوب أصحاب المحلات مع مراسلاتها، موضحة أن هناك فعلا من التحق بالمصلحة التجارية بالجماعة من أجل تسوية وضعيته.

"نحن نطمح من خلال هذه الحملة إلى التقليص على الأقل من الظاهرة في الوقت الحالي، على أمل استجابة أكبر للتجار؛ وإلا فستتم مراسلة السلطات المحلية، باعتبارها مسؤولة عن التنفيذ، لتقوم بإخلاء الشوارع، خصوصا الأرصفة"، تختم فاطمة بلحسن.