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كُتّاب وآراء
هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي ، والهضاب العليا، وبداخل البلاد ، مع تكون جريحة محلية خلال الصباح والليل.
كما ستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليلة الموالية ، بسواحل وسهول المحيط الأطلسي وبالواجهة المتوسطية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية طيلة النهار بمجموع ربوع المملكة ، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية. أما الرياح، فستهب شرقية معتدلة إلى قوية بعض الشيء بمنطقة طنجة ، ومعتدلة بالأقاليم الجنوبية ، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 06 و01 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 01 و07 درجات يالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي ، وما بين 07 و12 درجة بمنطقة طنجة وبالسواحل وستكون ما بين 12 و14 درجة بأقصى جنوب المملكة.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بالواجهة المتوسطية وشمال ووسط البلاد والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 22 و28 درجة بأقصى جنوب البلاد.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وعلى طول السواحل الأطلسية.