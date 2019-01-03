أحوال الطقس تبقي المغاربة وسط أجواء باردة إلى غاية الأسبوع المقبل

هسبريس ـ أمال كنين

قال الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، إن موجة البرد التي يعرفها المغرب ستستمر حتى الأسبوع المقبل، مع غياب التساقطات المطرية.

وضمن تصريح لهسبريس قال يوعابد إن درجة الحرارة منخفضة في المناطق الداخلية للبلاد ،وأيضا بالمرتفعات والمناطق الشمالية الشرقية نواحي جرادة، وفكيك وتاوريرت وبولمان، وتتراوح خلال الليل ما بين ناقص ست درجات وصفر درجة.

وتعرف مناطق الحوز وتافيلالت وميدلت وخنيفرة وبني ملال، وأيضا صفرو وتازة والراشيدية ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والريف والمناطق الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا لشرق البلاد، انخفاضا في درجات الحرارة مع احتمال تكون صقيع خلال الليل بالمناطق الداخلية للبلاد وأيضا بالأطلس الكبير والمتوسط، مثل سهول سايس والمناطق المجاورة.

وأشار يوعابد إلى أن المناطق الساحلية باردة نسبيا وتعرف طقسا مستقرا وسماء قليلة السحب بالنهار، مفيدا بأن البلاد تقع تحت تأثير المرتفع الآصوري، وهي منطقة الضغط المرتفع تشمل غرب أوروبا وشمال غرب إفريقيا. وأورد المتحدث أن الاضطرابات الجوية حاليا تمر من أقصى شمال أوروبا ولا تصل إلى المغرب والجزائر أو البرتغال أو إسبانيا.

ويتوقع اليوم أن تتشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل ضبابية، في الليل، بسواحل وسهول المحيط الأطلسي وبالواجهة المتوسطية. وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالساحل المتوسطي للبلاد، مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المحلية، فيما سيلاحظ انتشار سحب من الأجواء العليا بجنوب البلاد، مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الجهات الأخرى، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب شرقية قوية بعض الشيء بمنطقة طنجة، معتدلة وشرقية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.