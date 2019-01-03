مراكش .. الأسرة التعليمية تتشبث بملفها المطلبي

إبراهيم مغراوي من مراكش

خاض رجال ونساء التعليم، اليوم الخميس، إضرابا عن العمل، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، للمطالبة بالاستجابة لملف مطلبي متعدد.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل" مادار والو الوزير يمشي فحالو"، و"علاش جينا واحتجينا الكرامة لي بغينا"، و"التعليم في دوامة لا إصلاح لا كرامة"، تنديدا بفشل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ذات التمثيلية، بسبب ما نعتوه "بتعنت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية".

واستنكر المشاركون في هذا الاحتجاج "رفض وزير التربية الوطنية، سعيد أمزاري، الحسم في المطالب المشروعة للأسرة التعليمية"، كالإدماج والترقية والتسمية في الإطار، ومشروع النظام الأساسي، وإشكالية التوظيف بالتعاقد، واختلالات الحركات الانتقالية الإدارية والتربوية.

إسقاط مرسوم إصلاح التقاعد، وارجاع كافة المبالغ المقتطعة، والادماج النهائي لكل أستاذة التعاقد، وإخراج تعويضات العمل في العالم القروي، وتمتيع الجميع بحق الدرجة الجديدة، وإخراج النظام الأساسي، والرفع من الأجور، وتمتيع أطر وموظفي وأعوان وزارة التربية الوطنية بخدمات اجتماعية ذات جودة؛ مطالب بحث بها حناجر نساء ورجال التعليم، ورددت صداها جدران الأكاديمية.