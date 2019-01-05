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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م .ع
السبت 05 يناير 2019 - 06:35

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت ، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، وباردا نسبيا بالجنوب الشرقي، والهضاب العليا، وبداخل البلاد، مع تكون جريحة محلية خلال الصباح والليل.

كما ستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليلة الموالية ، بسواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومن المحتمل منطقة طنجة ، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم ، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب شرقية معتدلة إلى قوية بعض الشيء بالأقاليم الجنوبية ، وضعيفة إلى معتدلة بمنطقة طنجة ، بينما ستكون شرقية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 06 و01 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا، وما بين صفر و05 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الشمالية والجنوب الشرقي ، وما بين 05 و10 درجات بالواجهة المتوسطية والسهول الوسطى وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية .وستكون ما بين 10 و15 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا ، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وسوس والجنوب الشرقي . وستكون ما بين 18 و23 درجة بالسهول وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي ، وما بين 24 و29 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ، وعلى طول السواحل الأطلسية.

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