قافلة طبية تقدم فحوصات مجانية في مستشفى أصيلة

هسبريس - و.م .ع

استفاد 163 شخصا من خدمات قافلة طبية متخصصة في الطب الباطني حطت الرحال بالمستشفى المحلي بأصيلة، منظمة بتعاون بين جمعية "قلوب أصيلة للمعرفة والعمل الاجتماعي"، بشراكة مع "قلوب أصيلة ببلجيكا" وجمعية "مؤسسة مريم للأعمال الخيرية بهولندا" وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة بطنجة - أصيلة، شملت فحوصات أمراض الجهاز الهضمي والبولي وأمراض السكري وضغط الدم وطب الأسنان.

وأبرز الطبيب الصيدلي عبد السلام الشدادي، العضو بجمعية "قلوب أصيلة"، أن الحملة الطبية مكنت المستفيدين من تشخيص عدد من الأمراض وتقديم أدوية مجانية بتمويل من الجمعيات المنظمة، إلى جانب دعم العمل التضامني وتحفيز المتطوعين الشباب على المساهمة في الأعمال الخيرية على مستوى مدينة أصيلة.

وأشرف على تقديم خدمات الحملة الطبية حوالي 10 أطر طبية وتمريضية، من بينهم 5 أطباء أجانب متخصصين في الطب الباطني وطب الأسنان، إلى جانب أطباء وأطر المستشفى المحلي بمدينة أصيلة، وأعضاء جمعية قلوب أصيلة الناشطة في مجال المبادرات الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.

من جانبه، اعتبر عبد المجيد خيرون، رئيس جمعية مريم للأعمال الخيرية بهولندا، أن هذه الحملة الطبية تعتبر استمرارا لمجموعة من المبادرات الإنسانية التي قامت بها الجمعية في عدد من المناطق بالمغرب، موضحا أن المبادرة تندرج ضمن دعم تبادل الخبرات بين الأطر الطبية المغربية ونظيرتها ببلجيكا وهولندا، سواء في مجال طرق الاشتغال أو طرق التعامل مع المرضى.

وأبرز المتحدث أن الحملة الطبية تضم عددا من التخصصات، بما فيها الطب الباطني والأسنان، وأيضا إجراء فحوصات السكري وضغط الدم والكوليسترول والمجاري البولية والكليتين، موضحا أن الطاقم الطبي يحاول "القيام بفحوصات دقيقة تعطي صورة شاملة عن صحة المريض".