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كُتّاب وآراء
تسجيل نمو لحركة النقل الجوي بمطار مدينة الحسيمة
سجلت حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي الدولي بالحسيمة، خلال شهر نونبر الماضي، ارتفاعا قويا بنسبة 18,44 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2017.
وحسب معطيات المكتب الوطني للمطارات فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الشريف الإدريسي خلال شهر نونبر الماضي 5011 مسافرا، مقابل 4231 مسافرا خلال نونبر 2017، وهو ما يعادل حصة بنسبة 0,28 في المائة من الحركة الإجمالية للنقل الجوي على صعيد المملكة.
وخلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من العام الجاري، واصلت حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي النمو، محققة ارتفاعا إجمالية بنسبة 8,46 في المائة، لينتقل عدد المسافرين من 67 ألفا و 644 شخصا عام 2017 إلى 73 ألفا و 364 مسافرا بين يناير ونونبر من عام 2018.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا الأداء يعادل 0,36 في المائة من حركة النقل الجوي الإجمالية بكافة مطارات المملكة، وهو ما يجعل مطار الشريف الإدريسي في المرتبة الثالثة عشرة وطنيا، وثاني أهم معبر جوي جهويا، بعد مطار طنجة ابن بطوطة الذي استحوذ على 5,03 في المائة من حركة النقل الجوي.
ويكرس هذا الأداء القفزة النوعية التي شهدتها حركة النقل الجوي على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة خلال عام 2017، حيث حقق نموا قياسيا بنسبة 31 في المائة، ليصل عدد المسافرين إلى 59 ألفا و 676 مسافرا، مقابل 45 ألفا و 560 مسافرا سنة 2016.