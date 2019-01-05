"السرطان والفقر" يقضان مضجع أُمٍّ في تونفيت

ياسين أوشن

لم تتوقع سيدة تتحدر من الجماعة الترابية تونفيت إقليم ميدلت، أن ينهش السرطان جسدها في سن الأربعين، خصوصا أن بوادره كانت منعدمة ولم تكن تعاني أية مضاعفات تشي بانتشاره في أحشائها.

حبيبة، أم لأربعة أطفال وتبلغ من العمر 46 سنة، قالت في اتصال هاتفي مع هسبريس، إن مصاريف التداوي بسبب مرض السرطان الذي استحوذ على نسبة كبيرة من كبدها منذ سنتين تقريبا أنهكتها، وهو ما يهدد حياتها كل يوم بسبب قلة ذات اليد والحالة الاجتماعية الصعبة التي تؤرق بالها، علاوة على أن زوجها تخلى عنها تاركا إياها وحيدة بمجرد علمه بمرضها الخبيث، الذي قلب حياتها رأسا على عقب وكدر صفو معيشتها أكثر من ذي قبل.

وأشارت في التصريح ذاته الذي خصت به الجريدة، إلى أنها سبق لها أن أجرت عمليتين جراحيتين؛ الأولى بمدينة أزرو، إذ تم خلالها استئصال المرارة، لتتأكد في ما بعد، خاصة لما زارت طبيبا آخر، أنها لم تكن تعاني أي مغص في المرارة، بل كان خطأ طبيا نتجت عنه عملية جراحية مجانية بكل تبعاتها، والثانية بفاس، إذ أخبرها الطبيب أن السرطان منتشر في كبدها، وهو الوضع الذي صعب عملية استئصاله بنجاح ودون مضاعفات.

وأضافت الأربعينية أنها في البداية كانت تزور الطبيب كل أسبوع من أجل تتبع حصص الطبية، غير أن تكاليف التنقل والطبيب والدواء رغم توفرها على نظام المساعدة الطبية راميد، كلها عوامل أرّقتها ماديا وجسديا، لاسيما مع بعد المسافة بين مسقط رأسها ومدينة فاس، ناهيك عن مصاريف التنقل ذهابا وإيابا، التي لا تقدر على مجاراتها بعدما أنفقت كل ما ادخرته تحسبا لـ"دواير الزمان"، معربة عن قلقها على فلذات أكبادها نتيجة مرضها الذي يقتلها في صمت مع مرور الوقت.

وأردفت الأم المنهكة من خلال نبرة صوتها، أنها تتناول حاليا عقاقير وصفها لها طبيب فاس، قصد التأكد من استمرار السرطان في الانتشار من عدمه، وأن الطبيب أوصاها بدواء يقدر ثمنه بـ4 ملايين سنتيم حسب قولها.

وسبق لحبيبة أن صورت شريط فيديو منتشر على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تسرد فيه باللغة الأمازيغية معاناتها مع السرطان، أملا في جذب تعاطف المحسنين وذوي القلوب الرحيمة، مبدية الأدوية التي تتناولها والوصفة الطبية، مترجية أن تجد آذانا صاغية لمساندتها على تجاوز محنتها التي أرخت بضلالها على كافة مناحي حياتها الأسرية والاجتماعية، وأزّمت وضعها المادي، خصوصا وأنها تفتقد إلى سند يعيلها على شظف العيش ومشقة الحياة.

رقم هاتف الأم حبيبة 0637053091