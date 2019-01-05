جامعة "القاضي عياض" تنظم حملة للتبرع بالدم

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظمت رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، أمس الجمعة، حملة جامعية للتبرع بالدم، بتعاون مع المركز الجهوي المختص في هذا المجال، والمديرية الإقليمية للصحة.

وتميزت هذه التظاهرة، التي سيتم تعميمها على 14 مؤسسة جامعية طيلة الموسم الدراسي الجامعي الحالي، بمشاركة الأساتذة المنتمين إلى جامعة القاضي عياض، وكذا الطلبة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بمختلف الكليات التابعة لهذه المؤسسة العلمية.

وأوضح الحسين أعبوشي، نائب رئيس جامعة القاضي عياض، لهسبريس، أن هذه الحملة تستهدف ما يزيد عن 115 ألف طالب، و1500 أستاذ جامعي، و800 موظف داخل الجامعة، مضيفا أن "هذه المبادرة تسعى إلى تأكيد المسؤولية المجتمعية للجامعة التي لها إلى جانب التكوين والتكوين المستمر، والبحث العلمي، وظيفة التربية على المواطنة وقيم التضامن والتكافل، كما تنص على ذلك التوجهات الإستراتيجية الجديدة للفترة 2017-2019".

وعاينت هسبريس الإقبال الكبير للطلبة والأساتذة والموظفين على هذا العمل الإنساني، الذي يسعى إلى المساهمة في توفير أكياس من هذه المادة الحيوية للمركز الجهوي لتحاقن الدم، لإنقاذ حياة المرضى، وضحايا حوادث السير، الذين ينقلون في حالة حرجة إلى مستشفيات مدينة سبعة رجال.