متطوعون يتبرعون بـ603 أكياس دم في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

نظم نادي التطوع بمركز "خريبكة سكيلز"، بشراكة مع جمعية عطاء، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بخريبكة ومركز تحاقن الدم بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة ذاتها، حملة للتبرع بالدم طيلة الأربعاء والخميس والجمعة، أسفرت عن تزويد بنك الدم بـ603 أكياس.

وأوضح يوسف بندوزان، ممثل نادي التطوع بمركز خريبكة سكيلز، أن "عملية التبرع بالدم تمت في يومين الأول والثاني بساحة المجاهدين وسط مدينة خريبكة، وتم خلالها التبرع بـ210 أكياس في اليوم الأول، و243 كيسا في اليوم الموالي؛ فيما استغلت مؤسسة تعليمية خاصة المناسبة لتنظيم زيارة إلى مكان الحملة، من أجل تحسيس الأطفال بأهمية التبرع بالدم من جهة، وتعزيز الحصة التحسيسية بمشاركة فعلية للأستاذات للواتي أبين إلا أن يتبرعن بدمائهن أمام تلامذتهن".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحمل اسم "عقول راقية"، كان لها دور كبير في تعميم النداء على الراغبين في المشاركة في الحملة؛ فيما انخرط متطوعون من الهلال الأحمر المغربي ببولنوار في عملية التنظيم بشكل فعّال، ما شجع سكان المدينة على التبرع بدمائهم، والتعبير عن رغبتهم في تكرار المشاركة كلما سنحت الفرصة لذلك".

وقال يوسف بندوزان إن "الواقفين وراء المبادرة الإنسانية خصصوا اليوم الأخير لحملة التبرع بالدم لفائدة طلبة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية، حيث تبرع المتفاعلون مع النداء الإنساني بـ150 كيسا"، وزاد: "من ضمن المتبرعين طلبة وأساتذة وموظفون وعمال نظافة وعناصر من الأمن الخاص".