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الأجودان أمقران" .. عسكري يصارع الرعاش بوزان

الأجودان أمقران" .. عسكري يصارع الرعاش بوزان
هسبريس من وزان
السبت 05 يناير 2019 - 10:20

بمدينة وزّان يقطن علال أمقران، العسكري السابق الذي وجد نفسه وسط دوامة المرض والعوز، وهو المراكم لـ21 سنة و9 أشهر و29 يوما من الخدمة الفعلية في صفوف القوات المسلحة الملكية، بثكنات كل من مكناس خريبكة، ثمّ مدينة وزان.

علال قال إنّ محنته بدأت عقب إحالته على التقاعد بسبب مرض "الباركنسون" أو "الرعاش"، مشيرا إلى أنه كان كثير التنقل بحكم مهامه الإدارية، التي حاز من أجلها تنويها من الجنرال السابق عبد العزير بناني.

وأضاف العسكري السابق، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه لم يعد قادرا على مسايرة العمل، لتتم إحالته على التقاعد سنة 2014، برتبة "أجودان"، من طرف الطبيب المعالج الذي منحه 80 بالمائة كنسبة عجز، قبل أن يقرر طبيب التأمين رفع هذه القيمة إلى 85 بالمائة، أي ما يعادل 750 درهما شهريا، بقيت مجرد أرقام على ورق ولم يتوصل بها إلى حدود الآن.

وأكد العسكري ذاته أنه أب لثلاثة أبناء يتابعون دراستهم رغم ضيق ذات اليد، ويعيش بمعاش لا يتعدى 3000 درهم، ويخصص 1300 درهم شهريا للدواء و500 درهم أخرى مقابل المسكن العسكري الذي يقطنه بدار الضمانة، على حد قوله.

علال يناشد الملك محمّد السادس، باعتباره الوحيد القادر على إخراجه من هذه المحنة، تمكينه من تعويض العجز لمواصلة العيش؛ وإلى ذلك الحين يمضي حياته مع المرض ومتطلبات الحياة ومصاريف تمدرس الأطفال.

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