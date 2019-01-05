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الرئيسية | جهات | بناء ثانوية يجلب اهتمام ساكنة إزيكي بمراكش‬

بناء ثانوية يجلب اهتمام ساكنة إزيكي بمراكش‬

بناء ثانوية يجلب اهتمام ساكنة إزيكي بمراكش‬
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 05 يناير 2019 - 05:30

نظم المجتمع المدني بالمحلقة الإدارية إزيكي، بمقاطعة المنارة، الجمعة، لقاء تواصليا مع الساكنة لوضعها في صورة اجتماع جمع الفعاليات الجمعوية بوالي جهة مراكش أسفي، بخصوص مطلب طال أمده لمدة 12 سنة، يتعلق بإحداث ثانوية تأهيلية بعرصة بلال، تقدر مساحتها بثلاثة هكتارات.

وقدمت خلال اللقاء، الذي حضره سكان بالمنطقة المذكورة، شروح بخصوص معطيات اللقاء الذي جمع المجتمع المدني بقسي لحلو، عامل عمالة مراكش، ووالي الجهة، الذي أعطى تعليماته للجهات المعنية بتسريع تفعيل مشروع بناء هذه الثانوية التأهيلية، انسجاما مع التوجيهات الملكية.

وقال الحسين أحلام، أحد الفاعلين الجمعويين بالمحلقة الإدارية إزيكي، لهسبريس، إن "والي الجهة عبر عن استيائه من تعثر هذا المشروع لأكثر من 12 سنة، وعن أنه ألح على كل المسؤولين ليتم وضع حد لمشكل الثانوية".

وأورد الناشط الجمعوي أن "والي الجهة طلب من المصالح المعنية التعجيل بالتسوية العقارية لملفات ما يقارب 130 أسرة، تعاني لما يفوق 20 سنة من السكن العشوائي، من أجل محاربة السكن غير اللائق بعرصة بلال".

وأضاف أحلام أن "هذا القرار أثلج قلوب المتضررين الذين عانوا كثيرا"، مشيرا إلى أن "المنطقة عرفت في ظل غياب أي تصميم هندسي انتشار منازل من طوابق عدة، بنيت كيفما اتفق، وأخرى مهددة بالسقوط، يعيش القاطنون بها الكوابيس خلال فصل الشتاء بسبب تسرب مياه الأمطار من السقوف ومن تحت الأبواب، مع عدم تصريف مياه كل من شارع حمام الدار البيضاء وعرصة صلحان".

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