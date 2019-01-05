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الرئيسية | جهات | تشييد 100 مرحاض عمومي مقابل 6 ملايير سنتيم في الدار البيضاء

تشييد 100 مرحاض عمومي مقابل 6 ملايير سنتيم في الدار البيضاء

تشييد 100 مرحاض عمومي مقابل 6 ملايير سنتيم في الدار البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 05 يناير 2019 - 14:00

سيتنفس سكان العاصمة الاقتصادية وزوارها الصعداء، أخيرا، بعد حسم شركة "الدار البيضاء للتهيئة" في ملفات الشركات المتنافسة على صفقة تشييد 100 مرحاض عمومي، بعد معاناة كبيرة في البحث عن أماكن لقضاء الحاجة.

فبحسب الوثائق التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن صفقة تشييد مائة مرحاض عمومي، التي تصل إلى حوالي ستة ملايير سنتيم، رست على شركة قدمت أحسن عرض من بين خمس تنافست للفوز بهذه الصفقة.

وستصل القيمة المالية لإنجاز كل مرحاض عمومي حوالي ستين مليون سنتيم، الأمر الذي أثار استغراب العديد من أعضاء المجلس الجماعي المنتمين إلى المعارضة وكذا المتتبعين للشأن العام، الذين اعتبروا ذلك مبالغا فيه.

وينتظر أن تشرع الشركة الفائزة بالصفقة، في غضون الأسابيع المقبلة، في تشييد هذه المراحيض العمومية، التي ينتظرها سكان العاصمة الاقتصادية ومعهم زوارها المغاربة والأجانب، الذين يجدون صعوبة في قضاء حاجاتهم البيولوجية بسبب غياب فضاءات عمومية لذلك.

ويعاني سكان الدار البيضاء وزوارها، خاصة في وسط المدينة وعدد من الأحياء، الأمرين؛ إذ يضطرون إلى الاستعانة بمراحيض المقاهي واستجداء السماح لهم بذلك، أما الأشخاص المرضى فمعاناتهم مع هذا المعطى مضاعفة.

وتتواجد وسط المدينة مراحيض عمومية عدة تغيب عنها أبسط الشروط الصحية، تنبعث منها روائح كريهة بالنظر إلى غياب التنظيف من طرف المشرفين عليها، ما يجعل الشخص المضطر لولوجها إلى مغادرتها بسرعة وحتى دون قضاء حاجته.

وكانت دراسة أنجزتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، كشفت أن النساء والرجال يرجعون أسباب غياب المراحيض إلى انعدام ثقافتها لدى عموم المواطنين، بينما يرجعها البعض إلى كونها مشكلة مرتبطة أساسا بالسياسة العامة.

وأشارت الدراسة إلى أن النساء هن الأكثر استعمالا للمراحيض العامة؛ ذلك أن نسبة 90.5 في المائة من اللواتي شملهن الاستجواب سبق لهن استعمالها، مقابل 79.7 في المائة من الرجال. وكشفت الدراسة أن العنصرين معا يشعران بعدم الأمان أثناء قضاء حاجتهم في تلك الفضاءات.

وبالنظر إلى غياب المراحيض العمومية، أكدت نسبة 65.6 في المائة من المستجوبين في هذه الدراسة أنهم يقصدون المراكز التجارية العامة لقضاء حاجتهم، بينما يتجه 60 في المائة إلى محطات القطار أو محطات النقل الطرقي، فيما يلجأ 24.6 في المائة إلى الحدائق العامة.

ولفتت الدراسة إلى أن تصور الجميع لعدم وجود مراحيض عامة أو افتقارها إلى النظافة راجع بالأساس إلى إهمال السلطات، وعدم احترام المواطنين للممتلكات العامة. وأوصت بضرورة تكييف المراحيض العامة مع احتياجات المغاربة، مع صيانتها دوريا وتجهيزها بالمعدات الصحية اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - دكالي السبت 05 يناير 2019 - 14:06
60 مليون لطواليط واوووووو 60 مليون تبني عمارة
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18
2 - ayoin السبت 05 يناير 2019 - 14:07
ههههه غيكون مرحاض زوين مكتخدمش يديك كاع هو كيقضي ليك حاجتك و يلبسك حوايجك ... 60 مليون كالو مرصع بالذهب
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18
3 - mehdi السبت 05 يناير 2019 - 14:08
كلفة الواحد 60 مليون ويجي واحد ف دقيقة يخرب ويضيع ويوسخ ويزيد .
الله يهدينا
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21
4 - youness السبت 05 يناير 2019 - 14:09
سلام عليكم اللهما ان هدا لا منكر قولو لي تفايل البناء
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4
5 - التجربة التركية اللندنية السبت 05 يناير 2019 - 14:09
في بريطانيا و تركيا توجد مراحض عمومية يقوم المعاقين والعاطلون باستغلالها مقابل بعض النقود في مقابل تنضيفها و حراستها لو تم العمل بنفس الفكرة في المغرب سنضرب عصفورين بحجر واحد
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4
6 - USA Express السبت 05 يناير 2019 - 14:10
الناس ما وجدات ماتاكل بقا ليهم غير المراحيض
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-1
7 - كمال السبت 05 يناير 2019 - 14:10
مرحاض 60مليون شقة بالسكن الاقتصادي 20 مليون حلل وناقش
الواحد يسكن في المرحاض ويتبرع مع راسو
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6
8 - رضوان السبت 05 يناير 2019 - 14:14
هنيأ لشعب البيضاوي هههههههههه
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2
9 - سفسوف السبت 05 يناير 2019 - 14:14
السلام عليكم.
في المغرب لا تستغرب . بنيت منزلا مساحته 125 مترا مربعا أرضي و140 مترا مربعا الطبق الاول و40 مترا مربعا في الطبق الثاني ،وله أربع واجهات . لم يتجاوز 45000000؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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3
10 - حسن السبت 05 يناير 2019 - 14:15
مراحيض خمسة نجوم وأكثر .ثمن خيالي .
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3
11 - بونضيف السبت 05 يناير 2019 - 14:15
لااظن أن تنجح هذه المبادرة لكوننا بدو مهاجرون الف أغلبنا قضاء الحاجة في الهواء الطلق وحتى اذااستعملنا المراحض العمومية لانبالي بافراغ الماء للمحافظة على نظافتها
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2
12 - امازيغ سوسي السبت 05 يناير 2019 - 14:16
ربما سيكون النقش بالفضة . سبحان الله اليس في البلاد من يقود السفينة ؟ 60 مليون للمرحاض !!!!!
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2
13 - عملية حسابية بسيطة السبت 05 يناير 2019 - 14:17
6.000.000.000 ÷ 100 = 60.000.000
يعني كلفة المرحاض الواحد 60 مليون سنتيم
و بالمقابل نجد ان كلفة سكن مواطن بسيط في السكن الاقتصادي بمرحاضه 14 مليون سنتيم.
ما هذا يا هذا ؟
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3
14 - Starcos السبت 05 يناير 2019 - 14:18
?? Une toilettes prix == deux appartements
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0
15 - Hassan Sima السبت 05 يناير 2019 - 14:19
لقد نسوا أن يقول أنه سيدشنون منازل مريحة حتى للإستلقاء عوض قول مرحاض بذالك المبلغ ههه
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2
16 - توعية الشعب السبت 05 يناير 2019 - 14:20
المشكل ليس في توفير المراحيض المشكل هو في توعية الشعب كيف تستعمل المراحيض للحفاض على نظافتها
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1
17 - حميد السبت 05 يناير 2019 - 14:21
حين يصبح مكان التبرز و التغوط اغلى من مكان السكنا والعيش فانتظر الساعة
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1
18 - اللهم ان هذا منكر السبت 05 يناير 2019 - 14:21
6 المليار غادير بها مستشفى ولا مدرسة ولا طرقان ولا مشاريع مدرة للذخل للفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة ولا بناء مسجد . لاحول ولا قوة الا بالله . انشري هسبريس ولاتحذفي.
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2
19 - أدربال السبت 05 يناير 2019 - 14:21
في المغرب فقط

25 مليون لشراء شقة
و
60 مليون لبناء مرحاض .

مافهمت والو !!!
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20 - صاحب المشروع السبت 05 يناير 2019 - 14:23
سبحان الله كلشي كتعيروه... 60 مليون راها في لبني والأرض البقعة الارضية ... باراكا النقد الهدام
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-1
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