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كُتّاب وآراء
توقعات الأرصاد الجوية الخاصة بطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، وباردا نسبيا بالجنوب الشرقي، والهضاب العليا، وبداخل البلاد مع تكون جريحة محلية وذلك خلال الصباح والليل.
كما ستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية، خلال الليل والصباح، بسواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع مرور سحب عليا بالجنوب ووسط البلاد، وستكون قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.
أما بالنسبة للرياح، فستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء من الشرق بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب أو الغرب بمنطقة طنجة ، بينما ستكون شمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06- و01 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 01- و05 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط، والماس، والجنوب الشرقي، وما بين 05 و10 درجات بالسهول الوسطى ، وسوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية، وستكون ما بين 10 و16 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وأقصى الشمال الغربي، والجنوب الشرقي، وما بين 18 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وسوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 24 و29 درجة بأقصى جنوب البلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.