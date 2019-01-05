"درعة تافيلالت" تعلن حصيلة دعم القوافل الطبية

محمد أيت حساين

كشف مجلس جهة درعة تافيلالت حصيلة دعمه للقوافل الطبية، التي تمكنت من تقريب خدمات طبية وعلاجية لفائدة الساكنة، خلال السنة الفارطة.

وأعلن المجلس ذاته أن حصيلة سنة 2018 لدعم القوافل الطبية تعكس فعالية المجتمع المدني في تقديم خدمات القرب للساكنة، خصوصا بالمناطق النائية، مشيرا إلى أنه ساهم في دعم مجموعة من القوافل الطبية الموجهة نحو خدمة الساكنة بالجهة.

وقال المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، في بلاغ له تتوفر هسبريس على نسخة منه، "بعد نشر البلاغ المتعلق بتحمل المجلس لتنقلات الطواقم الطبية نحو مطارات الجهة، سارعت مجموعة من الجمعيات إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي تخفف عبء مصاريف تنقل الطواقم الطبية من المدن الكبرى والجامعية نحو الجهة".

وأضاف البلاغ أن مجموع القوافل الطبية التي تم دعمها من طرف الجهة خلال سنة 2018 بلغ ثلاثا، "القافلة الطبية الجهوية لجراحة القلب المفتوح، المتخصصة في القلب والشرايين"، تشكَّل طاقمها من 38 فردا، وأجريت فيها 12 عملية جراحية للقلب المفتوح استفادت منها 9 إناث و3 ذكور.

و"قافلة جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث بإقليم الرشيدية"، تشكل طاقمها الطبي من 21 فردا، استفادت منها 9 جماعات ترابية بحصيلة 95 عملية جراحية في التخصصات التالية: جراحة متعددة التخصصات، جراحة الأطفال، طب النساء والتوليد. كما استفاد خلالها 298 شخصا من الاستشارة الطبية.

الثالثة تتعلق بـ "قافلة جمعية الرك للتنمية والرياضة قصر تاغزوت، بجماعة ألنيف بإقليم تنغير"، متخصصة في طب العيون (الجلالة)، تشكّل طاقمها من 7 أطباء مختصين في جراحة وأمراض العيون، تمكنوا من إجراء 46 عملية جراحية وتقديم الاستشارة لفائدة 457 مواطنا ومواطنة.

وأبرز مجلس جهة درعة تافيلالت، الذي يترأسه الحبيب الشوباني، أن الطلبات الواردة على مجلس الجهة إلى حد الآن تشير إلى أن سنة 2019 ستشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد هذه القوافل الطبية واتساع دائرة المستفيدين من خدماتها في جميع الأقاليم.