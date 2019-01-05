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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة توقع "برامج جهوية" في أفق 2021
وقعت وزارة الصحة مع المدراء الجهويين للصحة الإثنى عشر عقود برامج للمديريات الجهوية للصحة في أفق سنة 2021، وذلك في إطار تنفيذ مخطط الصحة 2025.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العقود، التي تم توقيعها على إثر مجموعة من الاجتماعات، خصصت لعرض خطط العمل الثلاثية 2019-2021 من طرف المديريات المركزية والأقسام التابعة للكتابة العامة لوزارة الصحة، تهدف إلى إحداث أداة للتدبير بين الإدارة المركزية والمديريات الجهوية للصحة، بغية تحسين أداء وجودة الخدمات على المستوى الجهوي، وذلك في إطار اللاتمركز الجهوي.
وأوضح البلاغ أن الجهة الصحية تلتزم بتحقيق أهداف خطة العمل للفترة 2019-2021، عن طريق تعبئة الفرق الجهوية والإقليمية والمحلية، وتوفير الآليات الضرورية على مستوى الجهة.
أما وزارة الصحة، فتلتزم بتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأنشطة الجهوية، ووضع جميع المعلومات والوثائق المطلوبة أو الموجودة رهن إشارة الجهة، لإنجاز مهامها على النحو المطلوب، وكذا تقديم الدعم حسب خصوصية كل جهة على حدة، وذلك من أجل تنفيذ ورصد وتقييم أنشطة خطة العمل للفترة 2019-2021.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الإدارة المركزية لوزارة الصحة ستجري زيارات ميدانية واجتماعات دورية من أجل تتبع مدى إنجاز الأنشطة الجهوية، كما سيتم وضع نظام للرصد والتقييم لمخططات العمل الجهوية 2019-2021.