مئات المستفيدين من حملة طبية مجانية بجبال الحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

استفاد ما يفوق 1000 من الأفراد، أطفالا ونساء ورجالا، من حملة طبية متعددة الاختصاصات، اختتمت فعالياتها بجماعة لالا تكركوست، بدائرة أمزميز بإقليم الحوز.

وتأتي هذه المبادرة التي نظمت من طرف كل من المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي، وعمالة إقليم الحوز، والمصحة الدولية، وجمعية الخليل، لفائدة ساكنة المناطق الجبلية النائية، في سياق توفير الخدمات الصحية، بمناسبة موجة البرد القارس التي تعرفها جبال الأطلس الكبير.

"قدم فريق من الأطر الطبية والتمريضية، خلال هذه المبادرة، فحوصات مجانية وتحليلات طبية، كما وزعت خلالها أدوية على المستفيدين الذين ينتمون إلى مناطق تعاني الهشاشة والفقر"، يقول محمد خالد الشلي، أحد الأطر الطبية، ضمن تصريح لهسبريس.

وتابع الإطار الطبي نفسه: "هذه الحملة التي حولت الثانوية الإعدادية سد نفيس إلى مستشفى متنقل أشرفها عليها فريق من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية"، مضيفا أن "المنظمين وفروا لهذه المبادرة مختبرا متنقلا للتحليلات الطبية، وصيدلية لتوزيع الأدوية".

وأورد الشلي أن "المركز الصحي للمنطقة خصص لأمراض الطفل والأم والنساء"، مشيرا إلى أن "كل المستفيدين فحصوا في البداية من طرف طبيب عام، وبعدها يتم توجيه المريض حسب نوع المرض الذي يعاني منه إلى متخصص".