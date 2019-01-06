تنديد بـ"جريمة شمهروش" من خريبكة إلى إمليل

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظم موظفو وموظفات العمالة والإدارات بإقليم خريبكة، في جماعة إمليل، وقفة تضامنية وتنديدية بالجريمة الإرهابية الشنيعة التي أودت بحياة سائحتين نرويجية ودنماركية، امتدت إليهما أياد إجرامية آثمة ظلامية تقتات على التطرف والإرهاب.

نور الدين حسن، أحد المشاركين في هذا الشكل التضامني، قال لهسبريس إن حوالي 50 مشاركا انتقلوا في رحلة تضامنية من مدينة خريبكة إلى منطقة إمليل، بإقليم الحوز، "للتنديد بالممارسات الإرهابية الجبانة، وتأكيد أن المغرب سيظل دائما واحة للأمن والأمان".

وأشاد المتحدث نفسه بالتدخل الفوري والسريع للسلطات الأمنية، التي أوقفت الإرهابيين في وقت قياسي، ليتم تقديمهم للعدالة لعقابهم بأقصى العقوبات الجنائية.

وأضاف الناشط المدني ذاته أن "هذه الخطوة غايتها، كما كل الأشكال التضامنية التي نظمت بطول المملكة وعرضها، بعث رسالة قوية إلى الإرهابيين والمتطرفين، مفادها أن الأفكار الإرهابية لن تجد لها مكانا في المغرب، أرض الإسلام السمح المعتدل".