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كُتّاب وآراء
إطلاق مشاريع لتنمية الرياضة في مدينة مراكش
أعطى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة المدينة الحمراء، قسي لحلو، رفقة وفد رسمي وعدد من المنتخبين والمدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة، رضوان خيرات، انطلاقة مشاريع مهيكلة ذات طبيعة رياضية بمقاطعتي المنارة وسيدي يوسف بن علي.
وتتكون المشاريع المذكورة من ثلاث منشآت رياضية كبرى، أنجزت في سياق برنامج الحاضرة المتجددة، لتعزيز المرافق الرياضية والسوسيو- رياضية.
وقد فتحت هذه المنشآت أبوابها، مؤخرا، في وجوه شباب المدينة الحمراء من ممارسي الرياضة. ويتعلق الأمر بالملعب الرياضي المعشوشب والفضاء السوسيو- رياضي بالحي الحسني بمقاطعة المنارة، والمركب الرياضي المحاميد، الذي يضم ملعبا معشوشبا لممارسة كرة القدم، وآخر لممارسة رياضة الركبي.
أما المشروع الثاني فيهمّ الملعب الرياضي المعشوشب، الذي يضم مرافق وفضاءات سوسيو- تربوية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ذات الكثافة السكانية.
وبهذه المناسبة طالب عبد الرحيم الضاقية الباحث التربوي، عبر هسبريس، والي جهة مراكش بإعطاء انطلاقة المكتبة، التي أنجزت بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، منذ ثلاث سنوات، دون أن تفتح أبوابها أمام التلاميذ والطلبة، والأنشطة الفنية والثقافية، حتى تكتمل فرحة شباب هذه المنطقة والمثقفين بهذا التجمع السكاني، الذي يعاني الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، يضيف الضاقية.
ولتسليط الضوء على مشكلة المكتبة، ربطت هسبريس الاتصال برئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، إسماعيل المغاري، الذي أوضح أن هذه المعلمة الثقافية ستعطى انطلاقتها في غضون الأسبوع المقبل، بحضور والي جهة مراكش آسفي.