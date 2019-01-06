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مبادرة تحشد الدعم لأشخاص دون مأوى بخريبكة

مبادرة تحشد الدعم لأشخاص دون مأوى بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 06 يناير 2019 - 09:35

تزامنا مع موجة البرد التي شهدتها مدينة خريبكة في الأيام القليلة الماضية، نظّم الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك، والجمعية المحمدية للأعمال الاجتماعية، "عملية دفء" تروم توفير المبيت والألبسة والأغطية والأغذية والمواكبة الصحية للمشردين والأشخاص بدون مأوى.

وأشار المنظمون إلى أن هذه "المبادرة استهدفت حوالي 50 شخصا، وستتواصل طيلة الفترة الباردة، واختير لها مركز الاستقبال بالملعب البلدي للمدينة بعدما تم إصلاحه في الآونة الأخيرة، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، مضيفين أن هذه المبادرة "تتم تحت الإشراف الفعلي لعامل إقليم خريبكة وباشا المدينة".

وأوضح الواقفون وراء العملية أنها تتم بمواكبة يومية للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، ومشاركة السلطات الأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المستشفى الإقليمي الحسن الثاني والهلال الأحمر، مشيرين إلى أن "الحملة تبدأ بجمع المستهدفين من طرف السلطات المحلية بسيارة مدنية، وإخضاعهم للكشوفات الطبية بقسم المستعجلات، ثم نقلهم إلى مركز الاستقبال".

ويتلقى المستفيدون من العملية خدمات متعددة، من بينها الحلاقة والاستحمام وتوفير ملابس جديدة، بالإضافة إلى تقديم الأغذية الساخنة، إلى جانب تنظيم عملية استماع إلى هؤلاء المشردين من طرف أطر وأطباء من أجل تقديم الدعم النفسي لهم ومواكبتهم من الناحية الصحية.

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