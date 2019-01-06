أفران صناعة الجير بصنهاجة .. قوت من الحجر بلهيب النار والغبار

رشيد الكويرتي من صفرو (صور: سعد القادري)

تنتشر على جانبي الطريق بين مدينة صفرو ومركز صنهاجة بجماعة سيدي يوسف بن أحمد أفران صناعة الجير التي اشتهرت بها المنطقة منذ القدم. أفران تحول الصخور الزرقاء إلى جير ناصع البياض باعتماد التقنية القديمة، التي ترتكز على طهي الحجارة وسط لهب النيران.

أفران الجير، المعروفة بـ"الكوشة"، تشكل مورد رزق للكثيرين من ساكنة مركز صنهاجة والدواوير المجاورة، حيث يقضي عشرات العمال يومهم المضني في جمع الحجارة، وتكسيرها، ونقلها إلى الأفران، لترص بداخلها، في إحكام، على شكل جدار دائري.

عملية يليها حشو الفرن بالحطب أو "فيتور" الزيتون، قبل طمر الكل في قبة من الحجر صغير الحجم، لتأتي المرحلة الأخيرة، التي هي إيقاد النار من الفتحة الجانبية للفرن، وترك الحجر يطهو وسط جحيم متواصل قد يدوم خمسة أيام.

نار وغبار

يقوم أحمد (25 سنة) بلف قطعة من الثوب على وجهه لحماية نفسه من الغبار الأبيض المتطاير خلال غربلة دقيق الجير من الشوائب. حال هذا الشاب ينطبق على الكثيرين من عمال أفران الجير من سكان صنهاجة، الذين يشكل تحويل الحجارة إلى مادة الجير مصدر قوتهم. وهي عملية شاقة تمتد على طول اليوم.

"أنا أعمل في أفران الجير منذ 14 سنة"، يقول محمد عدلي من مركز صنهاجة، مضيفا أنه دأب طيلة هذه السنوات على تحويل الحجر إلى جير رفقة زميله الحسين أعريب، من دوار بوزنون، الذي قال لهسبريس إنه التحق للعمل بأفران الجير منذ 12 سنة، مضيفا: "إذا توقفنا عن العمل في هذا المكان سنصبح عرضة للبطالة. نحن نملأ الفرن بالصخور، ونعبئ الشاحنات بالجير".

عمال أفران جير صنهاجة، الذين ما إن ينهوا عملهم اليومي حتى يتناوبوا فيما بينهم على نفض غبار الجير الذي يخفي سحنات وجوههم ويغطى ثيابهم، أكدوا لهسبريس أنهم يشاركون في جميع مراحل صناعة الجير. وأوضحوا أن أصعب مرحلة في سلسلة الإنتاج هي إيقاد النار، التي يلفح وهجها أجسامهم، إضافة إلى عملية إخراج الجير الجاهز من الفرن، نظرا لما يصاحب ذلك من غبار كثيف.

مستقبل غامض

"نمارس هذه الحرفة منذ سنوات طويلة، وقد ورثناها عن آبائنا وأجدادنا"، يقول إبراهيم بونة، صاحب فرن لصناعة الجير، مضيفا أن مهنيي هذا القطاع بمنطقة صنهاجة بضواحي صفرو تحولوا من الاعتماد على الحطب في أفرانهم إلى استعمال مادة "الفيتور"، التي يتم التزود بها انطلاقا من معاصر الزيتون.

"نتعرض للتهديد بوقف ورشاتنا، بسبب ما تقول السلطات إن أفراننا تساهم في تلويث البيئة"، يقول بونة، مؤكدا أن أفران الجير، التي يشغل كل واحد منها ما لا يقل عن 10 أشخاص، تشكل مورد رزق لساكنة منطقة صنهاجة المفتقرة إلى الموارد الفلاحية.

من جانبه، أوضح أحمد المرتاجي، رئيس تعاونية جير صنهاجة، التي تأسست سنة 2010، أن ارتفاع جودة منتوج إطاره المهني من الجير جعله يعرف إقبالا متزايدا من طرف الأسواق المحلية والوطنية، مؤكدا أن أفران الجير بضواحي صفرو تشغل حوالي 300 عامل، ينتمون إلى قبيلة صنهاجة والمناطق المجاورة.

"تطالبنا السلطات بتحويل أفراننا إلى مكان آخر، حتى تكون بعيدة عن الطريق"، يقول رئيس تعاونية جير صنهاجة، مبرزا أن حوار تعاونيته مع السلطات حول مصير ورشات الجير، التي قال إنها لم تعد تشكل تهديدا على البيئة بعد انتقالها إلى استعمال مادة "الفيتور"، لم يصل بعد إلى حل يرضي المهنيين.