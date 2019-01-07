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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي، وبالهضاب، وبداخل البلاد مع تكون جريحة محلية، وذلك خلال الصباح والليل.
وستتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب بسواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.
كما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالواجهة المتوسطية مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، بينما ستكون الاجواء مستقرة مع مرور سحب عليا بجنوب ووسط البلاد وستكون قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.
أما بالنسبة للرياح، فستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء من الشرق بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب أو الغرب بمنطقة طنجة، بينما ستكون شمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07- و01- درجة بالمرتفعات ، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 01- و05 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية، والوسطى، وبهضاب الفوسفاط، والماس، وبالجنوب الشرقي، وما بين 05 و10 درجات بسوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية، والوسطى، وستكون ما بين 10 و16 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وبهضاب الفوسفاط، والماس، وبالشمال الغربي، وبالجنوب الشرقي، وما بين 18 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وسوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 24 و29 درجة بأقصى جنوب البلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.