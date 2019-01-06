24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1518:3719:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية (5.00)

  2. المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا (5.00)

  3. الحشد الشعبي يرفض وجود قواعد أمريكية في العراق (5.00)

  4. رابطة نسائية تندد ببشاعة "جريمة واد إفران" (5.00)

  5. امرأة ترقد في غيبوبة منذ 10 سنوات تضع طفلا (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | أسرة فقيرة تسكن داخل كهف وسط جبال ميدلت

أسرة فقيرة تسكن داخل كهف وسط جبال ميدلت

أسرة فقيرة تسكن داخل كهف وسط جبال ميدلت
ياسين أوشن
الأحد 06 يناير 2019 - 22:20

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة من خلال وزارة السكنى وسياسة المدينة، إلى القضاء على دور الصفيح وتزويد الساكنة الفقيرة بشقق تضمن الحد الأدنى للعيش الكريم؛ لا تزال أسرة مكونة من سبعة أفراد في جماعة النزالة ضواحي ميدلت، تسكن غارا في مشهد يدمي القلب ويبكي العين.

وفي هذا السياق، قال محمد وسرغين، نائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، في تدوينة على فايسبوك تفاعلا مع الموضوع، "أسرة فقيرة تتكون من خمسة أطفال صغار تعيش بكهف مسقوف بالخشب وسط جبال ميدلت تنتظر تضامنكم أيها المغاربة الأحرار.. لماذا ننتظر كمغاربة وقوع الكوارث وسقوط الموتى حتى نعلن تضامننا؟ فلنتضامن مع الأحياء وندعو لموتانا بالرحمة والسلوان".

وسبق لوسرغين أن زار رفقة حقوقيين بإقليم ميدلت الأسرة القاطنة بالغار، مقدمين لهم بعض المساعدات عربون التضامن معهم، محاولين تسليط الضوء على محنتهم لتستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، قائلا في تدوينة أخرى على موقع التواصل الاجتماعي: " أول عملية إنسانية افتتحنا بها سنة 2019 مساء هذا اليوم 01-01-2019، قمنا خلالها بزيارة أسرة تسكن غارا بجبال ميدلت، من أجل هؤلاء نحترق وننشد الضمائر الحية لإثارة انتباه المسؤولين إلى مثل هذه الحالات وهي كثيرة. لا مدرسة لا صحة لا سكن".

وتفاعل نشطاء فايسبوكيون مع الصور المنتشرة للأسرة وهي في الغار، معبرين عن أسفهم لما آلت إليه أوضاع الأسر الفقيرة بالمغرب عامة، وإقليم ميدلت على وجه التحديد، الذي يعرف انخفاضا مرعبا في درجة الحرارة بفصل الشتاء، وهناك من قال أيضا إن هذه الحالة مجرد غيض من فيض للحالات الاجتماعية والإنسانية التي تحتاج إلى من يأخذ بيدها.

وفي اتصال هاتفي مع محمد، أكد خلاله لهسبريس أن الأسرة تعيش وضعا لا تحسد عليه ولا يشرف مغرب "البراق"، إذ تفتقد إلى أبسط شروط العيش الكريم، مضيفا أن الأب يعيش مياوما باحثا عن قوت اليوم له ولأسرته ولا يعود إلا في المساء، في حين أن أكبر بناته تترجل لمسافات بحثا عن الماء الشروب من العيون والينابيع ولقضاء مآرب أخرى. أما الأم فتظل قابعة في ذلك الغار لحماية بقية الأطفال الصغار الذين لم يزورا المدرسة يوما، بفعل الحالة الاجتماعية التي يعيشون على إيقاعها منذ سنوات.

وأضاف في التصريح ذاته الذي خص به الجريدة، أن المعاناة تتضاعف والمآسي تتعمق أكثر في فصل الشتاء، إذ كلما تساقطت الثلوج كلما وضعت الأسرة أيديها على قلوبها خشية تهاوي ذلك السقف الخشبي الذي يقيهم من لسعات البرد القارس، وأيضا خيفة نفاد المؤونة التي يدخرونها في عز فصل الثلوج.

هذا ويدعو وسرغين المسؤولين على مستوى الإقليم والجهة كذلك، إلى الالتفات إلى هذه الأسرة التي لا حول لها ولا قوة أمام الوضع المزري الذي وجدت نفسها فيه بفعل قلة ذات اليد، داعيا إلى تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتجاوز محنتها الاجتماعية التي يندى لها الجبين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - mustapha الأحد 06 يناير 2019 - 22:29
لاحولة ولاقوة الابالله لازال نصف المغاربة يعيشون في العصور الحجرية والله يخد الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - بلال الأحد 06 يناير 2019 - 22:29
حسبي الله ونعم الوكيل. نحن فالقرن ٢١ ولا زال عندنا الناس يقطنون في إ لا كواخ و الكهوف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - youssef الأحد 06 يناير 2019 - 22:30
لا حول ولا قوة الا بالله، القرن ، اللهم إن هدا منكر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - rachid الأحد 06 يناير 2019 - 22:32
وماء العينين تتقاضى 8ملايين شهريا . اين هي العدالة الاجتماعية ?.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - khaald الأحد 06 يناير 2019 - 22:35
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. مغرب الألفية الثالثة لازال شعبه يسكن الكهوف. لطفك اللهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - غير أنا الأحد 06 يناير 2019 - 22:39
و شي عناصر قالك أجي ننظموا كأس العالم.
الله يلعن اللي ما يحشم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - mouhajir الأحد 06 يناير 2019 - 22:42
oui il y a des pauvres au Maroc;en même temps il y a des riches et des archi- riche
les richesses du pays sont pour les riches et les pauvres restent pauvre

mouhajir
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - خالد المغربي الأحد 06 يناير 2019 - 22:43
استغفر الله العظيم ولا حولة ولا قوة الا بالله العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - Latif الأحد 06 يناير 2019 - 22:45
لا حول ولا قوة الا بالله......No comment
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - jmix de paris الأحد 06 يناير 2019 - 22:46
يالله هدشي لبغيتو , فين فلوس موازين او فين دوك البرلمانين او دوك العمال أودوك رؤساء الجمعات المحلية معندنا منديرو بهوم منين مزال كنشوفو هد الناس مساكن فين عيشين او وحدين اخرين فالفيلات حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - أسماء الأحد 06 يناير 2019 - 22:48
هادي هي الشوهة حيد عليا من واحد لابس حوايج مرأة قالوا راه شوه بالرجال لا آسيدي هادي هي الشوهة ديال بصح 2019 وباقين عباد الله عيشين في العصر الحجري والله حتى حشوووووووومة ليهم الله مساكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
12 - مغربي الأحد 06 يناير 2019 - 22:49
أين دعاة الاستهداف من قناديل حزب الباجدة وباقي دكاكين الريع والفساد السياسي المخزنية؟؟ ما رأيكم في هذا الاستهداف الطبقي الذي تعانيه هاته الأسرة من الشعب الكادح و المقهور التي تعيش تحت عتبة الدرك الأسفل من البؤس و التفقير و التجويع والقهر الممنهج من طرف حكوماتكم المخزنية المتعاقبة الفاشلة و العاجزة..؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - sociallllllllll الأحد 06 يناير 2019 - 22:52
دولة الويل هذه كيف لهذه الحكومة ان تعطي للبرلمانيين السابقين 8000 درهم في الشهر وما زال كاين ناس عايشين مثل هاذو حسابكم عند الله عسير جدا الا تخجلون من نفسكم هاذ الأطفال يرون أولادكم عايشين في القصور وهما في الغار مثل الأفاعي الا تخشون الله الله يجعلكم انتم من تعيشون هذه الحيات لأن الله قادر يزيل عنكم تلك النعمة الله ياخذ فيكم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
14 - mohamed tetouani الأحد 06 يناير 2019 - 22:52
كل التضامن مع هاته الأسرة ومع جميع الفقراء والضعفاء والمتشردين. اتمنى من احد المحسنين اخد المبادرة وفتح حساب بنكي لفائدة الاسرة المعوزة لتلقي المساعدات ولو الشئ القلييييل. نتصور ان يتبرع ولو مائة الف من المغاربة الشرفاء المحسنين بمبلغ عشرة دراهم للشخص الواحد سوف تملك هاته الاسرة مبلغ مليون درهم. يمكنها من شراء مسكن وتجهيزه بوسائل العيش الكريم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
15 - wood الأحد 06 يناير 2019 - 22:56
هذا الشخص الي يسكن في جحر سيجعل المخزن يصاب بالسعار لإنه يسكن مجانا ، فالمخزن يقوم ببناء علب الثقاب بالألاف ليسوقها للمغاربة بأثمان خيالية و يسترزق من هذه العملية مافياته و أزلامه و أبناكه بحيث يصبحون عبيد له طول حياتهم و هم يؤدون فواتير إقتناء هذا السكن الرديء و الذي في النهاية لا يختلف عن هذا الجحر الذي يسكنه هذا الشخص !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
16 - fayssal الأحد 06 يناير 2019 - 23:02
اوباغيين الطيح الشتا الله يكون في عون هذه الاسرة مع البرد حنا فالديور اوكانشكيو اللهم اصلح هذا البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
17 - majhol الأحد 06 يناير 2019 - 23:03
لا حول و لا قوة الا ب lلله
est-ce que je peux contact avec cette famille ? s'il vous plaît je veux le numéro pour aider cette famille
malheureusement on est dans 2019 et il y a encore des familles qui on pas leur droit.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - هشام الأحد 06 يناير 2019 - 23:06
بلفعل هو مغرب التناقظات بامتياز ، ولماذا يطالب المواطنون بانقاذ هاته الأسرة ، ان المطالب الأول لرفع العار عن هاته الأسرة هي الدولة و المسؤولون بدرجة الاولى الذين لا هم لهم سوى تسلق المراكز الاجتماعية و الادارية و أين هي الجمعيات الحقوقية من كل هذا، واين المنتخبون و النواب عن هاته الجهة و اين و اين…؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - jamal الأحد 06 يناير 2019 - 23:10
لا حول ولا قوة الا بالله و الله لم اجد الكلمات لاقولها حسبنا الله و نعم الوكيل فيمن سرقتروات البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - رأي الأحد 06 يناير 2019 - 23:11
لعن الله الفقر . لكن خمسة اطفال في أسرة فقيرة !!! كان على الأب و الأم التفكير مسبقا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
21 - Marocain Libre الأحد 06 يناير 2019 - 23:23
Le Maroc est un pays connu par ses monuments touristiques et sa jolie nature qui lui rendent des benefices dont les pauvres citoyens ne gagnent aucun sou de cette fortune alors il faut etrz legal et donner aux Marocains leur part de cette fortune
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - mimouass aliouass الأحد 06 يناير 2019 - 23:26
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم إن ما نراه امامنا واقع لا خيال واقع أسرة تعيش إنها حية تسمع و ترى تتحرك لا جاثمة إن ما نراه إحساس و شعور منطقي لا خيال و لا فلم مصور توازن مع المواقع وسط المغرب الدولة المتقدمة أفريقيا من الناحية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية مدن و معمار قرى و تنمية القروية لكننا نجد و سط مجتمعنا من هم ليسوا في مستوى الارتقاء نحو المستوى الذي نتحدث عنه وسط مجالس الحوار و المناقشة و التطلع إلى مستقبل أفضل حيث أن هذه الحوارات لا تشمل الفات المعوزة سواء داخل الحضارة اامدنية أو القروية أو في البوادي التي لا ننظر إليها كجزء من المجتمع لأن هناك نقس للرقابة العامة و متابعة أحداث أفراد المجتمع كشعب وو طن فالرقي لا يأتي عفويا لكن.و لابد من الكد و الجد و و ضع يدا في يد تضامنا لا تنافرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - محمد أمين الأحد 06 يناير 2019 - 23:40
انا بغي نخد سكن اقتصاد وصلنا نوتير 20000 هده شفرا عين باين هدو بغين لك تسكن أبسط الأشياء الله يخد فيكم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.