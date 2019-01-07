إجراءات صارمة لمراقبة صيد الأخطبوط بالجبهة

أيوب صدور

قال عبد النبي المنصوري، المندوب الإقليمي للصيد البحري بالجبهة، إن إجراءات صارمة تم اتخاذها لمراقبة الصيد البحري بسواحل الجبهة وقاع اسراس وأمتار، تزامنا مع انطلاق موسم صيد الأخطبوط في الـ 5 من يناير الجاري، وذلك لتفادي أي تجاوزات محتملة في هذا السياق.

وأوضح المنصوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجهات المختصة تقوم بتفعيل مراقبة شبه يومية، بتنسيق مع الدرك البحري والقوات المساعدة، عبر بواخر المراقبة لرصد مخالفات الصيد، سواء بالأماكن المحظورة والممنوعة أو من خلال مراقبة كمية الأخطبوط المسموح باصطيادها.

وأضاف مندوب الصيد البحري بالجبهة أن كمية الأخطبوط المسموح بها تقدر بـ 80 كيلوغراما في اليوم لكل قارب، بينما تصل "كوطا" مراكب الصيد التقليدي بسواحل الجبهة من الأخطبوط إلى 70 طنا خلال هذا الشهر.

وأكد المسؤول ذاته أن من شأن هذه التدابير المساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية بالمنطقة، خصوصا في هذه الفترة المتعلقة بموسم صيد الأخطبوط، مشيرا إلى دور هذه الفترة بالذات في انتعاش مدخول بحارة الصيد التقليدي بالمنطقة.

وشدد المنصوري على أنه لن يدخر جهدا لتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدا تفاعله الإيجابي الدائم مع التنبيهات والرسائل الراصدة للمخالفين وللتجاوزات عبر تمشيط المنطقة للحفاظ على الثروة البحرية من الاستنزاف.