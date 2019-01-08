"مدشر الحومر" يتشبث بمعبر سككي آمن بأصيلة

هسبريس من طنجة

يضع عدد من سكان مدشر الحومر بدائرة أصيلة أياديهم على قلوبهم بشكل دائم خوفا على حياتهم وحياة أبنائهم، نظرا لغياب منفذ آمن يمكنهم من عبور سكة القطار السريع.

وتتضاعف مخاوف هؤلاء خلال فصل الشتاء، حيث يمتلئ المعبر الوحيد الموجود، وهو عبارة عن نفق صغير ضيق، بالماء والوحل، فيضطر أبناء القرية إلى اختراق السياج المفكك من أجل العبور إلى الجهة المقابلة.

وفي بلاغ لها، نبهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى أن نقطة العبور التي يستعملها سكان المدشر هي نفسها النقطة التي شهدت وقوع حادثة دهسٍ لشخص مجهول الهوية، مساء يوم الخميس 13 دجنبر 2018، حيث عثر على أشلاء جسده وقطع ثيابه متناثرة في محيط السكة الحديدية .

وسبق للسكان، وفق المصدر ذاته، تنظيم وقفات احتجاجية عند انطلاق أشغال تهيئة الخط السككي، "طالبوا من خلالها باتخاذ التدابير اللازمة من أجل فك الحصار عن المدشر، وأكدوا في حينه على ضرورة توفير معبر آمن تتوفر فيه معايير السلامة".

وأضاف بلاغ الرابطة أن النفق البسيط الذي أقيم "لا يعدو أن يكون ممرا مائيا، ومع ذلك يستعمله السكان لحماية أنفسهم من الخطر، وهو غير مناسب للاستعمال بسبب غياب شروط السلامة، بينما تم إنشاء معبر آخر وضع للأسف في مكان بعيد عن السكان، وهو ما يجعلهم يعانون من هذه الصعوبات والأخطار المحدقة بهم".

يذكر أن الجهة الجمعوية نفسها سبق أن رفعت في رسالة إلى الجهات المسؤولة المطلب نفسه. "والمؤسف أنه رغم الوعود المقدمة، لم يؤخذ ذلك المطلب بعين الاعتبار، وعليه نجدد المطلب الداعي إلى توفير قنطرة لفائدة السكان من أجل وقايتهم من الأخطار والتقليص من المسافة البعيدة التي يضطرون إلى قطعها سيرا على الأقدام"، تورد الرابطة.