توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والهضاب العليا، وبداخل البلاد والسهول الشمالية مع تكون جريحة محلية، وذلك خلال الصباح والليل.

وستتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى.

ستكون الأجواء مستقرة مع مرور سحب عليا بجنوب ووسط البلاد، والسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء من الشرق بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وأحيانا شمالية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07- و01- درجة بالمرتفعات، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 01- و05 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية، والوسطى، وبهضاب الفوسفاط، ووالماس، وبالجنوب الشرقي، وما بين 05 و10 درجات بالشياظمة وسوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية، والوسطى، وستكون ما بين 10 و16 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل الجنوبية والوسطى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وبهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بسوس وداخل الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 25 و29 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.