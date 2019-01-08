ارتفاع في عدد السياح المتوافدين على مدينة أكادير

هسبريس - و.م.ع

بلغ عدد السياح الذين توافدوا على مدينة أكادير، من مختلف الجنسيات، خلال شهر نونبر 2018 ما مجموعه 76 ألف و 755 سائحا ، مسجلين بذلك ارتفاعا بمعدل 3.95 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017 التي بلغ فيها عدد الوافدين 73 ألفا و 837 سائحا.

وتفيد المعطيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكادير سوس ماسة أن السياح المغاربة احتلوا الصدارة ضمن مجموع فئات السياح الوافدين في نونبر الماضي ، حيث بلغ عدد الوافدين على "مدينة الانبعاث" من مختلف المدن المغربية 22 ألفا و 386 سائحا وسائحة.

واحتل الرتبة الثانية السياح الوافدون من فرنسا حيث بلغ عددهم 12 ألفا و 277 سائحا ، ليسجلوا بذلك ارتفاعا بمعدل 17.60 في المائة ، مقارنة مع نونبر 2017 الذي بلغ فيه عدد الوافدين من هذه الفئة من السياح 10 آلاف و 440 سائحا.

وجاء السياح القادمون من مختلف المقاطعات الألمانية في الرتبة الثالثة بمجموع 11 ألفا و 186 سائحا ، متبوعين في الرتبة الرابعة بالسياح الوافدين من إنجلترا الذين تحسنت أعدادهم بمعدل 16.58 في المائة ، حيث بلغ عدد الوافدين 8 آلاف و 803 من السياح ، مقابل 7 آلاف و551 سائحا في نونبر 2017.

وقد استقبلت الفنادق المصنفة ضمن فئة 4 نجوم أكبر عدد من السياح الوافدين على أكادير في نونبر الماضي وذلك بما مجموعه 18 ألفا و 383 سائحا . متبوعة في الصف الثاني بالنوادي السياحية التي استقبلت 15 الفا و 752 سائحا . ثم الفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم في الصف الثالث حيث استقبلت 14 ألفا و 599 سائحا ، فالإقامات السياحية في الرتبة الرابعة بمجموع 10 آلاف 895 سائحا.

وقد سجل معدل الملء في مختلف وحدات الإيواء السياحي المصنفة في وجهة أكادير خلال نونبر 2018 نسبة 48.96 في المائة، في ما بلغ معدل الإقامة بالنسبة لكل سائح خلال الفترة نفسها 4.64 أيام.