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الرئيسية | جهات | شبان يوزعون المساعدات على محتاجين بمراكش

شبان يوزعون المساعدات على محتاجين بمراكش

شبان يوزعون المساعدات على محتاجين بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 06:12

أطلقت جمعية تنمية ومواطنة حملة إنسانية ستتواصل طيلة فصل الشتاء، لتوزيع ما يناهز 300 وجبة ساخنة وأغطية وألبسة، مع القيام ببعض الإسعافات الأولية لفائدة الأطفال والمراهقين الذين يتخذون من شوارع وأزقة المدينة الحمراء مأوى لهم.

الحملة الإنسانية، التي سطرت ضمن أهدافها التخفيف من عزلة وعوز هذه الفئة، تنطلق كل يوم أحد وتستمر إلى صباح يوم الاثنين؛ لإدخال البهجة والسرور والبسمة على وجوههم، والمساهمة في إنقاذهم من بؤر التشرد والجريمة والاغتصاب.

أحمد رشدي، واحد من الناشطين ضمن جمعية تنمية ومواطنة، أوضح، لهسبريس، أن "العمل الجمعوي الخيري يشكل أحد الأهداف التي سطرتها جمعيتنا لزرع قيم التكافل والتضامن في أعضائها، وتنشئتهم على خدمة الوطن والعناية بالفئات الضعيفة منه، كالفقراء والمحتاجين بصفة خاصة".

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