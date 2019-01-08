رئيس جهة الشرق يدشن وحدة للنسيج في جرسيف‎

هسبريس من الرباط

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة حسن بن الماحي، عامل إقليم جرسيف، بتدشين وحدة صناعية للنسيج بجماعة تادرت بإقليم جرسيف، ستوفر فرص الشغل لأزيد من 300 من اليد عاملة بالإقليم، وذلك بحضور نواب رئيس الجهة، وأعضاء مجلس جهة الشرق المنتمين لإقليم جرسيف، ورؤساء المصالح اللاممركزة.

ويندرج تدشين هذه الوحدة الصناعية في إطار المجهودات التي يبذلها مجلس جهة الشرق لخلق مناصب الشغل للعاطلين عن العمل، وفق ما أكده رئيس الجهة.

وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن مشروع وحدة النسيج سيوفر في المرحلة الأولى 300 منصب شغل، وهو المشروع الذي ينضاف إلى ثلاث وحدات للنسيج بالجهة دعمها مجلس الجهة لتشغيل 3000 عامل وعاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وأشار رئيس الجهة إلى أن هذا المشروع سيساهم في توفير فرص شغل بديلة لساكنة إقليم جرسيف، التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة.

وأكد عبد النبي بعوي أن المجهودات التي بذلها مجلس الجهة إلى جانب شركائه وعدد من المستثمرين، أتت أكلها؛ إذ إنه في ظرف لا يتجاوز 3 سنوات، تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة، أبرزها الاتفاقية الأخيرة الموقعة بمدينة الناظور مع وحدة للنسيج ستعمل على حفظ كرامة النساء المشتغلات في مجال التهريب المعيشي بمدينة أنصار، وتوفر ما يزيد عن 1100 منصب شغل.

ودعا عبد النبي بعوي جميع المستثمرين داخل وخارج أرض الوطن، الراغبين في الاستثمار بجهة الشرق، إلى طرق باب مجلس الجهة، مبرزا أن هناك دعما خاصا لمن يريد تنمية المنطقة اقتصاديا، والجهة ستوفر العقار وتساهم في البناء والتجهيزات، وأن هناك العديد من التسهيلات.

وأبرز رئيس الجهة أن قطاع النسيج أصبح يوفر 5000 منصب شغل بالجهة، متمنيا أن يرتفع العدد من أجل محاربة البطالة المتفشية في أقاليم جرادة، بوعرفة، فجيج، والدريوش.

وكشف عبد النبي بعوي أنه في المقبل من الأيام سيحل مستثمرون جدد بجهة الشرق لإنجاز مشاريع تروم النهوض بالأوضاع الاقتصادية بالمنطقة، وهي المشاريع التي ستساهم بدورها في امتصاص البطالة.

ويحرص مجلس جهة الشرق بشكل كبير على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.

ومن جملة هذه التحفيزات أيضا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق.

وقد خصص مجلس جهة الشرق 55 مليون درهم لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة، وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال، وتخصيص منحة تتراوح ما بين 2.000 و4.000 درهم عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20 منصب شغل.