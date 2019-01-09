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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والهضاب، وبداخل البلاد مع تكون جريحة محلية، وذلك خلال الصباح والليل.
وستتشكل بعض الكتل الضبابية قرب السواحل الشمالية والوسطى خلال الصباح والليلة القادمة، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية.
أما الرياح، فستهب معتدلة من الشرق بالأقاليم الجنوبية، ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06- و01- درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 0 و05 درجات بالسهول الشمالية، والوسطى، وبهضاب الفوسفاط، ووالماس، وبالجنوب الشرقي، وما بين 05 و11 درجة بسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 11 و15 درجة بأقصى الجنوب.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 15 و22 درجة بشمال ووسط وجنوب شرق البلاد وكذلك شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و29 درجة بأقصى جنوب البلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.