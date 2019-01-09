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إدارية مراكش تتداول في إقالة رئيس أولاد حسون

إدارية مراكش تتداول في إقالة رئيس أولاد حسون
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 09 يناير 2019 - 08:09

أجلت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، الثلاثاء، ملف إقالة حسن لعوينة، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من رئاسة المجلس الجماعي أولاد حسون، إلى غاية 15 يناير.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هيئة الحكم قررت خلال جلسة اليوم الثلاثاء إدراج هذه القضية للمداولة في الجلسة المقبلة، والتي سيتم خلالها النطق بالحكم، لوضع حد لصراع عمر طويلا بين المعارضة والرئيس المذكور.

وكانت الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لجماعة أولاد حسون بعمالة مراكش شهدت في اليوم الخامس من أكتوبر الماضي تصويت 22 عضوا من أصل 27 على إقالة رئيس المجلس، حسن لعوينة، بعد رفضه ملتمس تقديم استقالته وفق المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.

ونشب خلال هذه الجلسة خلاف بين 22 عضوا وخمسة آخرين، من بينهم الرئيس حسن لعوينة، حول ملتمس إقالة الرئيس الذي رفض مناقشته في انتظار وصول قرار عاملي، مطالبا بتأجيل الجلسة، لكن اقتراحه رفض من طرف الأغلبية.

وقررت السلطة المحلية حينها إغلاق الجلسة في وجه الصحافيين، بالإضافة إلى المواطنين الذين حجوا إلى مقر الجماعة، ما دفع باشا المنطقة إلى طلب الدعم، وأمر عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بتطويق مقر المجلس تخوفا من أي انفلات أمني.

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