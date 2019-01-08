بيع الفحم يخرج أساتذة إلى الاحتجاج بـ"لقباب"

ياسين أوشن

احتج أساتذة مدرسة ابن بطوطة بـ"لقباب" أمس الاثنين، أمام مبنى الإدارة، على بيع مدير المؤسسة التعليمية للفحم الحجري المخصص لتلامذة المدرسة لاستعماله في عز فصل الشتاء للوقاية من البرد.

وفي هذا السياق، قال قاشى الكبير، نائب الكاتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم بخنيفرة، في اتصال هاتفي مع هسبريس، إن الشغيلة التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لخنيفرة، استنكرت هذا السلوك الذي سيضاعف من محن المتمدرسين، خصوصا وأنهم يعتمدون عليه للتدفئة في فصل الشتاء، الذي تعرف فيه درجة الحرارة انخفاضا إلى مستويات قياسية.

وأضاف قاشي في التصريح ذاته الذي خص به الجريدة، أنهم لاحظوا منذ العام الأول الذي التحق فيه المدير بالمؤسسة، أن الحدادين يلجون المدرسة بدرجة ثلاثية العجلات "تريبورتور"، ويحملون بها الفحم الحجري، وحينما يهم أحد الأساتذة بالسؤال عمّن أذن لهم بذلك، يجيبونهم أن مدير المدرسة هو من باعه لهم، حسب قول المصدر.

وأردف نائب الكاتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم بخنيفرة، أن القائد دخل على خط القضية، واستدعى المدير لاستفساره عن الاتهامات التي تكيلها لها الشغيلة التعليمية، التي أبت إلا أن تعيد للمدرسة مكانتها التربوية.

وأشار أيضا إلى أن احتجاجهم لن يقف عند هذا الحد، بل سيواصلون اعتصامهم وسينقلونه إلى المديرية الإقليمية لاتخاذ المتعين في حق المدير الذي تنتج عنه تصرفات لا أخلاقية ولا تربوية، حسب قول المتحدث نفسه.

هذا وأصدرت هيئة التدريس البالغ عددهم 24 أستاذا، بيانا يؤكدون فيه قيامهم بوقفات احتجاجية داخل المؤسسة، علاوة على الاعتصام أمام مقر المديرية الإقليمية، مشيرا إلى أنه "أمام هذا الوضع، نطالب الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا، باتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظا على السير العادي للعملية التعليمية بالمؤسسة".