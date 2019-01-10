24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4016:1818:4020:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. نبيلة منيب تنتقد ماء العينين: "المنافقون في الدرك الأسفل من النار" (5.00)

  2. حزب العدالة والتنمية أوهن من بيت العنكبوت (5.00)

  3. ذكرى مبارك أولعربي .. صوت الهامش المنسي في "مغرب الأمازيغ" (5.00)

  4. ممرضون: ظروف العمل تقود أطر الصحة للسجن (5.00)

  5. تشميع بيوت العدل والإحسان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | سكان دار الشاوي القديمة يشتكون من "العزلة التامة"

سكان دار الشاوي القديمة يشتكون من "العزلة التامة"

سكان دار الشاوي القديمة يشتكون من "العزلة التامة"
هسبريس من طنجة
الخميس 10 يناير 2019 - 07:55

تشتكي ساكنة مدشر دار الشاوي القديمة، التابع إداريا وترابيا لجماعة دار الشاوي، عمالة طنجة أصيلة، من مجموعة من المشاكل، على رأسها العزلة التامة التي يعرفها، نظرا لرداءة المقطع الطرقي الذي يربطه بمركز دار الشاوي.

وتفصل المدشر عن المركز حوالي 7 كيلومترات تعتبر جحيما وعذابا يوميا للساكنة، خصوصا في فصل الشتاء، حيث يصبح عبور المقطع الطرقي في حكم المستحيل.

إضافة إلى ذلك، يعاني المدشر، وفق تصريحات متطابقة للساكنة، من وطأة الفقر والتهميش والإقصاء، وغياب أبسط ضروريات الحياة.

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قالت في بلاغ صادر عنها إنه "لا تفاوت في درجة المعاناة بالنسبة لجميع قاطني هذا الحزام الجبلي القابع ضواحي طنجة الكبرى، من بنية تحتية منعدمة، وعزلة تامة عن العالم المتحضر وأحلامه".

وحتى مركز دار الشاوي، الذي يعتبر مصدر التمويل المرحلي لهذه الساكنة، فقد أوضح المصدر ذاته أنه "يتخبط هو أيضا في مشاكل لا تعد ولا تحصى".

ودعت الرابطة في بلاغها الجهات المسؤولة إلى الالتفات إلى هذا المسلك الطرقي القروي، "وأن تعمل على فتحه وتعبيده من أجل التخفيف ولو بحد أدنى من معاناة الساكنة، وأن تنظر إلى معاناتها بعين الرحمة، وأن تعمل على الانخراط بجدية في مسلسل التنمية وتحسين ظروف عيش المواطن، بهدف إخراج هذه المنطقة من حالة العزلة والتهميش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.