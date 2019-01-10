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قافلة تقدم خدمات صحية لفائدة ساكنة تتاونات
الخميس 10 يناير 2019 - 06:19
سيتم تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات بإقليم تاونات في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 يناير الجاري، بهدف تقديم الخدمات الصحية لسكان المناطق النائية بالإقليم.
وسوف يتم تأطير هذه القافلة الطبية من قبل طاقم طبي وشبه طبي من 150 شخصا، وستشمل علاوة على الفحوصات الطبية إنجاز عمليات جراحية وتوزيع أدوية وذلك في كل من جماعات قرية با محمد وغفساي .
وتنظم هذه القافلة الطبية بمبادرة من جمعية ”الشرف“ وبشراكة مع عمالة إقليم تاونات والمجلس الإقليمي. وتهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للسكان في المناطق الجبلية .