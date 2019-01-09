24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الأشرار وصناعة الصدمة الأخلاقية (5.00)

  2. انتقاد لعالم صيني بعد ولادة طفلين بتعديل جيني (5.00)

  3. نقابيو "سامير" يعلقون عواقب إغلاق المصفاة في رقبة العثماني (5.00)

  4. الأمم المتحدة ترصد تنامي عدد ضحايا "الاتجار بالبشر" بالمملكة (5.00)

  5. ذكرى مبارك أولعربي .. صوت الهامش المنسي في "مغرب الأمازيغ" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جو بارد بين الخميس والأحد في عدة أقاليم بالمملكة

جو بارد بين الخميس والأحد في عدة أقاليم بالمملكة

جو بارد بين الخميس والأحد في عدة أقاليم بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:20

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن جوا باردا يرتقب أن يعم ما بين يومي الخميس 10 يناير والأحد 13 منه، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن درجات الحرارة الدنيا في كل من أزيلال، وفكيك، وإفران، وجرادة، وميدلت، وتنغير ستتراوح ما بين ناقص 7 درجات وناقص 3 درجات، بينما ستتأرجح درجات الحرارة العليا في المناطق المذكورة ما بين 5 و10 درجات.

وأشارت المديرية، أيضا، إلى أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين أربع درجات تحت الصفر وصفر درجة في كل من وجدة-أنجاد، والحسيمة، والحوز، وبولمان، وبني ملال، وشفشاون، وكرسيف، وورزازات، وصفرو، وتازة وتاوريرت، فيما ستتأرجح درجات الحرارة العليا بذات المناطق ما بين 7 و12 درجة.

كما سجلت المديرية أن درجات الحرارة خلال الليل والصباح ستكون منخفضة وستتراوح ما بين صفر درجة و3 درجات بكل من أقاليم بنسليمان، وبركان، وبرشيد، والدار البيضاء، وشيشاوة، والحاجب، والجديدة، وقلعة السراغنة، والرشيدية، وفاس، والفقيه بنصالح، والقنيطرة، والخميسات، وخنيفرة، وخريبكة، ومراكش، ومديونة، ومكناس، ومولاي يعقوب، والنواصر، ووزان، والرباط، والرحامنة، وآسفي، وسلا، وسطات، وسيدي بنور، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والصخيرات-تمارة، وتاونات، وتارودانت، واليوسفية وزاكورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:31
يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة..ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
83
2 - وجدي الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:33
أعشق البرد القارس جدا فهو جو أوربي جيد لممارسة الرياضة وبخاصة رياضة الجري والمشي كما ان الشهية تكون مفتوحة والجسم نشيط.بعكس الحرارة المفرطة صيفا التي تجعل الأجسام خاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-27
3 - احمد الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:33
اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
104
4 - Arabi الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:36
اللهم اسق عبادك و بهيمتك و انشر رحمتك واحي بلدك الميت ...اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الاكام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
5 - ghouber farid الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:44
En l’absence des courants relativement chauds qui viennent de l’Atlantique Nord malheureusement ils sont bloqués par la haute pression qui persiste depuis fin novembre des courants continentaux sibériens secs et froids viennent de l’Est et qui font descendre les températures surtout dans l’intérieur du pays.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - chetouani F الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:47
اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
7 - محمد الجمجومي الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:08
اللهم إسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
8 - lahbib الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:17
اللهم اسق عبادك و بهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت.. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
9 - Salmani mohammed الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:38
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:39
اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين.. ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا .وارحم عبدك الضعيف..واجعل قلوب حكامنا يلينون على الضعفاء والفقراء في أعلى جبال المغرب..وفي دور الصفيح والتلال. فقد لا يجدون حطبا للتدفئة.ولا ماء ساخنا للغسيل..فاللهم الن قلوب حكومتنا ..واجعلهم لا ينسون الفقير ....والضعيف من المغاربة والمقهور في هدا الشتاء...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.