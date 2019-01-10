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التوفيق يترأس تنصيب رئيس المجلس العلمي بوزان

التوفيق يترأس تنصيب رئيس المجلس العلمي بوزان
هسبريس من وزان
الخميس 10 يناير 2019 - 01:05

ترأس أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حفل تنصيب أحمد ازريولي رئيسا للمجلس العلمي المحلي الجديد بمدينة وزان، خلفا للتهامي بنعزوز الذي تم إعفاؤه من مهامه قبل أشهر.

وعرف الحفل، بحسب مصادر هسبريس، حضور عامل الإقليم، المهدي شلبي، ورئيسي المجلسين البلدي والإقليمي، إلى جانب شخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

ودعا التوفيق رئيس المجلس الجديد إلى حماية الملة والدين بشكل محايد ونزيه، مؤكدا في الوقت ذاته على دور مؤسسة إمارة المؤمنين في حفظ الاستقرار والأمن.

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